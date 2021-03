Almafuerte: dos escuelas no abren al activarse el protocolo y se realizaron más de 30 hisopados

Una es la escuela José Manuel Estrada. El COE de Almafuerte, informó que la misma no podrá iniciar el dictado de clases debido a una docente que concurrió al establecimiento, cuando estaba en aislamiento obligatorio.La escuela Pedro C. Molina, en tanto, no abre por una docente que es contacto estrecho de una persona con Covid-19.