Ferrer, aludió a la decisión de la UCR de no permitirle a Sumar competir en el interior provincial

"Si no hay posibilidad de elegir, no hay posibilidad de crecer. Y Córdoba necesita de un Radicalismo grande. A no confundirse, las ideas siempre por encima de los hombres", publicó el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, en Twitter, acompañado por un video. Así aludió a la decisión de la Junta Electoral de la UCR de Córdoba, de no permitirle al espacio Sumar, al que pertenece, competir en las internas del partido en el interior.

Ferrer, se encuentra aislado en su domicilio luego de confirmarse que tiene Covid-19, y se sumó de esta manera a los integrantes de ese espacio del radicalismo cordobés, entre los que se encuentran varios jefes comunales, que reclaman por la decisión de la Junta Electoral del partido.

Sólo habilita al espacio conformado por Marea Radical, Línea Córdoba, Consenso, y un grupo de intendentes, entre otros, a participar en las elecciones internas en la capital cordobesa, pero no así en el interior provincial.

La UCR celebrará elecciones partidarias internas el próximo 14 de marzo. Ferrer, señaló en el video: "Hoy el radicalismo de Córdoba ha escrito una de sus páginas más oscuras. A través de la Junta Electoral, ha evitado la interna proclamando a una sola lista de las tres presentadas para competir".

Agregó: "Dejando afuera a Sumar, ha dejado afuera a cientos de dirigentes del radicalismo cordobés, que tienen ganas de participar en el partido. Ha dejado afuera a una camada de jóvenes, que tenía ganas de producir un cambio".

Ferrer, en tanto, indica que se "ha dejado afuera a casi 40 intendentes que gobernamos y que ganamos elecciones en nombre de la Unión Cívica Radical, y que, además de estar ocupados en nuestras gestiones, queríamos formar parte del Comité para darle un impulso nuevo al radicalismo. Todo eso lo han hecho con artilugios legales".

Si no hay posibilidad de elegir, no hay posibilidad de crecer. Y Córdoba necesita de un Radicalismo grande.



A no confundirse, las ideas siempre por encima de los hombres. #EleccionesYA

Sobre los mismos, señaló que "son mentirosos y los vamos a discutir en la Justicia". "Pero no dejan de demostrar que lo que pretenden es un partido chico, que sólo sirva a los intereses de un par y un partido que siga perdiendo elecciones", cuestiona Ferer. "Los que estamos del otro lado, seguimos pretendiendo un cambio, para después llevar un cambio a la provincia de Córdoba. Lo discutiremos en la Justicia y seguiremos dando la batalla", indicó.