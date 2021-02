Villa Ascasubi: atienden en el CIC para facilitar la inscripción por la vacunación en mayores de 70 años

Desde la Municipalidad de Villa Ascasubi, se recordó que la inscripción para ser vacunados contra el Covid-19, se realiza a través de la web de la Provincia o telefónicamente. No obstante, en el CIC de la población atienden para facilitar dicho trámite.

Desde la Municipalidad de Villa Ascasubi, se informó que en el Centro Integrador Comunitario (CIC), existe atención personalizada para facilitar la inscripción de los mayores de 70 años para acceder a la vacunación contra el Covid-19.

Para solicitar turno, se recuerda, las personas interesadas deben ingresar en el sitio: vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamando al 0800-122-1444 opción 4. Para ello, deberán contar con Ciudadano Digital (CiDi) nivel 1.

A fines de facilitar el trámite, en el CIC (Malvinas Argentinas 681, esquina Bombero Elvio Olguín) se realizará atención personalizada para la inscripción digital de lunes a viernes de 8 a 14.

La persona que no ha recibido notificación del Ministerio de Salud con el respectivo turno no debe asistir a los vacunatorios, dado que no podrá ser inmunizado.