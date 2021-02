Evaluaron el estado del dique de Embalse y lo harán con el de Los Molinos

Profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNC se encuentra estudiando la seguridad de las grandes presas de la provincia de Córdoba construidas durante la primera mitad del siglo 20. Así lo señala un informe de Perfil. Ya lo hicieron con el dique de Embalse y también se realizará en el de Los Molinos.

Reseña el medio de la capital provincial que el estudio se lleva a cabo cuando pasó poco tiempo del sismo cuyo epicentro estuvo en San Juan y en el contexto de un mes caracterizado por fuertes lluvias e inundaciones.

El objetivo del estudio es proteger a las comunidades que se construyen en las cercanías de las presas hídricas. Por ese motivo se evalúa si se adecuan a los estándares actuales de seguridad sísmica para este tipo de estructuras.

Dicho trabajo parte de un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN) y la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI). En una primera etapa, se abocaron a estudiar el dique de Embalse, y se encuentran actualmente realizando la misma tarea con el de Cruz del Eje.

El convenio incluye estudios en los seis principales diques de la provincia y se espera que los próximos en ser evaluados sean el San Roque, Los Molinos, La Quebrada (Río Ceballos) y La Viña (Traslasierra). “A finales de 2019 empezamos a hablar de estos temas, estos diques son estructuras antiguas que no tienen problemas evidentes, más allá de algunas cuestiones puntuales”, explicó a Perfil, Federico Pinto, representante de la FCEFyN.

“Faltaba hacer una evaluación con base en los márgenes de seguridad actuales. Hace un tiempo que esto se venía analizando y así fue. Nos vinculamos con la Provincia y allí concretamos este estudio", agregó. Señala el informe del medio capitalino, que Pinto, a pesar de algunas pautas de confidencialidad pudo comentar que el primer estudio encontró a la presa sin problemas de importancia. Sobre la incidencia que pudo tener la última actividad sísmica, comentó que estos diques están preparados para soportar temblores de mucha mayor intensidad.

Consultado para dicho informe el ingeniero Ricardo José Rocca, profesor emérito de la Facultad y experto en sismología, comentó que las presas se controlan cada cinco años y que los plazos de control dependen del comportamiento. “Normalmente las presas se verifican bajo distintos escenarios y se toman eventos extremos como sismos. Las construcciones normales se construyen como para soportar un sismo que ocurre en promedio cada 475 años, indicó. Es un tipo de calificación para este tipo de construcciones", señaló.

"En el caso de un dique, la ventana de tiempo es mucho mayor. Normalmente lo que hacemos es tomar el sismo máximo que puede producirse en 10.000 años y que la estructura no se va a romper. Puede llegar a tener algún daño, pero no va a afectar a poblaciones, no va a matar”, agregó el profesional.

Fuente: Perfil