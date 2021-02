La vacunación para mayores de 70 años, primero en Córdoba y luego en el interior

El Ministerio de salud de la Provincia de Córdoba informa que, a partir del día de mañana, martes 23 dará inicio la vacunación a personas mayores de 70 años que residen en Capital. En tanto, se informó en la web de noticias del Gobierno de Córdoba, en la semana en curso dará comienzo en el interior.

Al respecto, la secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, recordó que "la vacunación es voluntaria y para ello se deberá realizar la inscripción previa".

Sobre la vacunación en el resto del territorio cordobés, la funcionaria, señaló: "En los próximos días se comenzará en el resto de las localidades del interior de la provincia".

Para solicitar turno, las personas interesadas deben ingresar en el sitio: vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamando al 0800-122-1444 opción 4. Para realizar este trámite deberá contar con Ciudadano Digital (CiDi) nivel 1. En ese sentido, Barbás indicó que «habiéndose inscripto, oportunamente la autoridad sanitaria enviará un e-mail o SMS informándole el día, hora y lugar donde recibirá la vacuna».

Sobre la cantidad de vacunados en la provincia, la funcionaria informó que "desde el comienzo de las vacunaciones a fines de diciembre y hasta la actualidad se han vacunado de manera voluntaria 51.355 cordobeses y cordobesas".

De ese total, indicó Barbás, "el 66% corresponde a personas pertenecientes a los equipos de salud; el 30 % personas que residen en geriátricos, neuropsiquiátricos, centros de rehabilitación y centros de discapacidad". Además, recordó que ya se han inmunizados el 100% de los establecimientos de la Provincia.

En tanto que un 4 % corresponde a docentes de más de 60 años de los todos los niveles educativos y personal estratégico prioritario.

Por ultimo, se reiteró que la persona que no ha recibido notificación del Ministerio de Salud con el respectivo turno no debe asistir a los vacunatorios, dado que no podrá ser inmunizado.