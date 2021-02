Río Tercero: sectores del Justicialismo se pronunciaron sobre las vacunas VIP

Luego de que se conociera el escándalo por la vacunación VIP, a partir de que el periodista Horacio Verbitsky, señalara en El Destape Radio, que el ministro Ginés González García le señaló que se vacunara en el Ministerio de Salud, y que derivó en la renuncia del ya extitular de la cartera sanitaria, generó diferentes pronunciamientos.

Uno de ellos, en Río Tercero, fue un comunicado del Partido Parte y el Movimiento Justicialista Kirchnerista, alineados con el Gobierno Nacional, que suelen difundir los mismos sobre temas de actualidad.

Señalan en el mismo: Ante el lamentable episodio, ocurrido con la vacunación llevada adelante, en el edificio del Ministerio de Salud de la Nación, fuera del cronograma oficial, hecho que salió a la luz, por el periodista Horacio Vertbiski, uno de las personas vacunadas en esa oportunidad, un hecho absolutamente repudiable porque el ministro Gines González García, estuvo pésimo, en una actitud individual, equivocada e indecente, una falta de respeto a los millones de personas que esperan vacunarse y que pacientemente esperan su turno, también estuvieron muy mal las personas que se vacunaron, porque ellos sabían que no les correspondía.

Prosiguen: Es una verdadera pena, que un ministro como González García, que tuvo durante esta pandemia una actuación destacada, más que satisfactoria, se tenga que ir por la puerta de atrás, pero un hecho así no se puede admitir.

Continúa el escrito: Este episodio, va a ser utilizado políticamente por la oposición. Tienen todo el derecho de criticar y de decir lo que se les ocurra, como siempre lo hacen, pero lo que nunca tendrán es autoridad moral, para hacerlo porque cuando fueron gobierno, dejaron vencer 600 mil dosis de vacunas contra el sarampión (...)

Recuerdan: Desfinanciaron el sistema de salud bajando 30% el presupuesto, tuvieron un comportamiento irresponsable durante la cuarentena, realizaron una campaña en contra de la vacunación, fueron en contra de la vacuna Sputnik V, cuando se comprobó que la misma es una de las mejores y más baratas del mundo, empezaron a decir que son pocas , que no alcanzan, llegaron a denunciar al Pte. Alberto Fernández por envenenamiento, en el colmo de los delirantes ridículos, al que nos tienen acostumbrados.

Destacan en el comunicado la decisión de Fernández: Precisamente, quien estuvo a la altura de las circunstancias fue el Pte. de la Nación, certero y con decisión, haciendo lo que debe hacer un gobernante serio y responsable, le pidió la renuncia al ministro de salud, de manera inmediata. No hay lugar para que una grosería como esta pase de largo. En un país con más de 50 mil muertos es algo que no se puede tolerar, no hay margen, el Pte. Alberto fernandez fue muy claro con su decisión "con la vacuna no se jode".

Concluyen: Lo más importante, la tarea central para dejar atrás esta pesadilla, es el programa de vacunación , que el gobierno sigue llevando adelante con las distintas vacunas: la rusa, la de Oxford, la china con todas las que ha firmado contrato, en un contexto mundial muy complicado. Es cierto, lo que pasó fue bochornoso, pero que el árbol no nos tape el bosque, nada va a detener la voluntad de un Pueblo de salir adelante, más temprano que tarde, vamos a poner a la Argentina de pie.

Firman el comunicado por el Partido Parte: Pablo Slenk, Victor Hugo Ponce, Martha Martinez, Nora Schmidt, Eduardo Amaya, Dora Cáceres ,Rubén Cogno, Alejandra Duarte, Valentina Cogno, Lucas Ambroa, Salvador Torres, Carolina Slenk, Diego Villafañe, Norma Cordoba, Emanuel Cortez, Leandro Ortiz, Lucas Centurion,Mauro Quiroga, Mauricio Moreyra, Joakin Escribano, Amilcar Candiotti,Francisco Peralta, Domingo Ruben Roassio.

Por el Movimiento Justicialista Kirchnerista: Juan Albornoz, Andrea Franco, "Juampi" Albornoz, Norma Pereyra, Jorge Solorzano, Sebastián Solorzano, Lucia Godoy, Marcelo Mana , Antonio Rodríguez, Raúl Gallo, Diego P Giovana, Sara Civitelli, Raúl Vidal, Graciela Carranza , Silvia Guzmán, Roberto Torres, Aníbal Romero,