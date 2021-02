Confirmaron que una escuela rural de Almafuerte deja de dictar clases

Lo confirmó a este sitio de noticias la inspectora de Zona 3120, Zulma Diez. Explicó que se debe a la escasa matrícula. Se trata del colegio Ballesteros Barros. Aclaró que el establecimiento no se cierra, sino que no prestará "servicios educativos" este año. "Si se suman alumnos en el futuro, se reabrirá", aseguró.

"La escuela no se cierra, sino que no prestará servicios educativos y no es algo injustificado, sino porque de los siete alumnos la mayoría se fue a vivir o estudiar en este ciclo lectivo a la ciudad. Quedaría una sola nena, y hay que considerarlo. Eso tampoco es bueno para la alumna", dijo a este sitio de noticias la Inspectora de Zona 3120, Zulma Diez.

La docente explicó que si bien existen problemas estructurales del edificio que implicarían una inversión importante, el hecho de que haya disminuido la matrícula es el real motivo para que no se reabra la escuela Ballestero Barros, que se encuentra camino a Los Cóndores, en el sector rural. "Para adoptar dicha decisión, se realizó un censo proyectivo, inclusive a cinco años, en donde no se prevé que se sumen alumnos", explicó.

La responsable de la Zona 3120, que incluye a los establecimientos educativos de Río Tercero, Almafuerte, Villa Ascasubi, y Corralito, manifestó: "Debe quedar en claro que la escuela no se cierra, no prestará servicios educativos durante este ciclo lectivo, aunque si mañana la matrícula suma alumnos, se abrirá nuevamente", reiteró Diez. La escuela, es importante en la historia educativa de Almafuerte. El establecimiento cumpliría 81 años.

Hace poco más de 20 años la cantidad de escuelas rurales en la zona que comprende a dicha inspección sumaban más de 10. Con los años, fueron progresivamente cerrándose establecimientos de estas características. Hoy sólo quedan cuatro: la escuela Yapeyú, ubicada en cercanías de Río Tercero; Juana Manso, en el Salto Norte; la de Campo Gioda; y la escuela de Los Potreros, que se ubica junto a la ruta provincial 2, camino a Villa Ascasubi.