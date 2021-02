El reclamo "Justicia por Úrsula y por todes" también se realizó en Río Tercero

El femicidio de Ursula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su ex pareja en la localidad de Rojas (Provincia de Buenos Aires), reavivó el reclamo en todo el país contra la violencia de género.

En diferentes poblaciones, el miércoles, se expresó el colectivo feminista bajo la consigna: "Por Úrsula, por todes”. La convocatoria era para reunirse al frente de los Tribunales de todo el país. En Río Tercero, también se reflejó.

La convocatoria del grupo "Las Nietas de las Brujas", se visibilizó frente al edificio de los Tribunales de la ciudad, sede de la décima circunscripición judicial, que abarca una importa región.

La joven Úrsula, de 18 años, fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero pasado por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, en un descampado cercano a la ciudad bonaerense de Rojas.

Úrsula había denunciado Martínez en varias ocasiones por violencia de género: También las denuncias giraron en torno a la violación de la prohibición de acercamiento o romper el límite perimetral que la Justicia le había impuesto. Todo falló y Úrsula fue asesinada.

Según lo reseña el portal ACN Ahora Córdoba Noticias, en nuestra provincia se registraron nada menos que cinco femicidios en los primeros 32 días de este año.

La Convocatoria de #NiUnaMenos reza: “Exigimos reforma judicial, la falta de perspectiva de género en la justicia acrecienta los números de víctimas por violencia. Hoy marchamos por Úrsula, asesinada por su pareja policía a quién denunció 18 veces en la justicia»

«Marchamos por Ivana, a quien seguimos buscando en La Falda, su pareja es militar y se encuentra detenido como principal sospechoso, sin embargo sigue sin ser indagado después de 4 días de intensa búsqueda. Necesitamos una reforma integral del poder judicial que incorpore perspectiva de género, que se faciliten procedimientos para que las denuncias por violencia de género no queden en la nada y las mujeres y disidencias dispongamos de herramientas para protegernos de agresores”.

El documento del colectivo convocante continúa: “Necesitamos una justicia que actúe con celeridad. No podemos vivir amenazadas, con miedo. Que se aceleren los juicios por femicidios. No podemos tolerar las demoras y revictimización del sistema, como la familia de Paula Toledo que esperó 17 años la condena de su femicida Más presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género. No alcanzan los botones antipánico, no alcanzan los edificios, no alcanza el personal. Queremos condiciones dignas de trabajo para quienes nos cuidan. Sobre todo en los pueblos del interior del país, necesitamos que haya un trabajo meticuluso para garantizar que ninguna mujer se quede sola y desprotegida en una situación de violencia. Hay que redoblar los esfuerzos para terminar de una vez con este flagelo social. Necesitamos que se revisen YA los antecedentes de los integrantes de las fuerzas de seguridad. No podemos permitir que se encubra a los agresores. No podemos permitir que haya policías armados con denuncias por violencia de género”.