Calamuchita: Gantus, intendente de Villa Rumipal, informó que tiene Covid-19

El intendente de Villa Rumipal, informó que resultó contagiado de Covid-19. Así lo informó el municipio en su sitio oficial. De esta manera, se suma a otros jefes comunales de Calamuchita, que también atravesaron la enfermedad.

Señala el jefe comunal: Buenos días, para todos mis vecinos, les cuento que luego de haber sido contacto estrecho de una persona que fue diagnosticada con coronavirus, me realicé en el Centro de Salud de Villa Rumipal los estudios correspondientes que confirmaron que me encuentro Positivo de COVID-19. He tenido síntomas leves pero estoy en buenas condiciones generales de salud.

Agrega: Desde el momento en que fui confirmado como positivo me encuentro aislado en mi hogar e informé a todas las personas con las que tuve contacto en los últimos días para que realicen los chequeos de rigor.

Desde el inicio de la pandemia he tratado de mantener todas las normas de seguridad tanto en mis actividades públicas como privadas, sin embargo, nadie está exento de contraer la enfermedad. Por ese motivo, les ruego a todos que continúen aplicando todas las medidas de seguridad para evitar que la enfermedad se propague y poder superar este momento con las menores consecuencias posibles.

Les mando un abrazo grande a todos y cuídense mucho. Gustavo