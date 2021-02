Medios internacionales también reflejan que Río Tercero no adhirió al duelo por Carlos Menem

La decisión del municipio de Río Tercero de no adherir al duelo decretado a nivel nacional por la muerte del expresidente Carlos Menem, fallecido el domingo, no sólo fue noticia en el país. Diferentes medios internacionales también reflejaron dicha medida.

La decisión del municipio de Río Tercero, que el domingo a través de un comunicado informó que no adhería al duelo nacional decretado por tres días debido al fallecimiento del expresidente Carlos Saúl Menem, tuvo repercusión no solamente en la Argentina.

La decisión del intendente Marcos Ferrer, basándose en un decreto firmado el 3 de noviembre de 2020, y refrendando cuando se cumplieron 25 años del atentado en Fábrica Militar, por el Concejo Deliberante a pleno, fue también noticia internacional. Algunos medios del mundo lo reflejaron luego de conocerse el deceso del exmandatario.

Muerte de Carlos Menem: la ciudad de Argentina que no se suma al duelo nacional por la muerte del expresidente, tituló por ejemplo la BBC News Mundo. Señala en el desarrollo de la noticia: "Horas después de conocerse la noticia del fallecimiento del expresidente de Argentina Carlos Menem, el actual mandatario Alberto Fernández decretó un duelo nacional de tres días. Pero tal homenaje no se cumplirá en todas partes del país: en la ciudad de Río Tercero rehúsan respetarlo". Prosigue: "Esta ciudad de algo más de 50.000 habitantes (provincia de Córdoba), tenía cuentas pendientes con Menem, cuya muerte no parece que vaya a hacer que caigan en el olvido".

En otra parte de la información, alude al comunicado del municipio: La ciudad "no va a rendir homenajes" a Menem, porque está "acusado de ser el principal responsable del atentado de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero", sentencian. Luego recuerda detalles de la causa y lo ocurrido en la Fábrica Militar en 1995.

Indica, además, que en Río Tercero se solicita al Estado (del que depende Fábrica Militar) y al actual gobierno una reparación con la llegada de una Universidad Nacional. "El crecimiento económico y demográfico se frenó en 1995 por culpa de una acción del Estado. Creemos que el resarcimiento puede ser una universidad", ha manifestado su intendente, Marcos Ferrer.

Río Tercero, la rebelde ciudad argentina que no le perdona a Menem las fatídicas explosiones de 1995, titula en tanto La Tercera de Chile. Indica en el copete de la noticia: La Fábrica Militar de la ciudad de la provincia de Córdoba explotó el 3 de noviembre de 1995, ocasionando la muerte de siete vecinos. El objetivo del atentado fue encubrir el faltante de armas argentinas que habían sido enviadas como contrabando a Croacia y Ecuador por el gobierno de Carlos Menem, quien iba a ser juzgado por esta causa desde el próximo 24 de febrero.

Por su parte el portal France Culture, señala: En Argentine, "tout le monde ne pleure pas Carlos Menem" (En Argentina, "no todo el mundo llora por Carlos Menem") Agrega: La mort de l'ancien président argentin "n'amène pas l'oubli dans la mémoire ni ne rend le scélérat digne" pour le maire de Rio Tercero, ville endeuillée il y a 25 ans par une explosion qu'aurait commanditée Carlos Menem. (La muerte del expresidente argentino "no trae el olvido ni hace al villano digno" para el alcalde de Río Tercero, ciudad desconsolada hace 25 años por una explosión supuestamente patrocinada por Carlos Menem.

La publicación está acompañada por el tuit del intendente Ferrer, en donde señala: Murió Carlos Menem en la más absoluta impunidad. Pero la muerte no reivindica. No trae olvido a la memoria ni hace digno al canalla.

El portal de Chile, SWI, indica en una nota sobre el fallecimiento del exmandatario: (...) La municipalidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, resolvió "no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995", dijo en su cuenta de Twitter. Menem estaba actualmente procesado por "estrago doloso agravado" en el caso de la explosión de esa fábrica que dejó siete muertos y 300 heridos (...)

La filial de la CNN en dicho país, en tanto tituló: Municipio argentino no adhiere al duelo por muerte de Carlos Menem: Lo declararon persona non grata. Amplía: El municipio de Río Tercero se restó de la medida ya que, indicaron, el ex mandatario es "acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar" que ocurrió en la ciudad en 1995.

Por su parte elDiario.es de España, señala en su titular: Río Tercero, la ciudad argentina para la que Carlos Menem murió impune. En el desarrollo, indica: "Murió impune". Es la frase que suena y resuena en Río Tercero, una rica ciudad agroindustrial ubicada a sólo 100 kilómetros al sur de Córdoba capital. Hablan de Carlos Saúl Menem, el senador nacional y ex Presidente, quien desde el próximo miércoles 24 de febrero iba a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Córdoba, imputado por la voladura intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT) (...)

La decisión del municipio riotercerense, como está señalado, no sólo tuvo repercusión a nivel nacional, sino también internacional. En tiempos en donde la información está globalizada más que nunca por los medios digitales y las redes sociales, no era extraño que sucediera, considerando que la ciudad se transformó en la única del país que adoptó dicha decisión, basándose en un decreto y una ordenanza que lo refrenda.

Además, lo sucedido en Río Tercero hace un cuarto de siglo, más que nunca se instaló en la agenda mediática nacional, con repercusiones internacionales, como se observa, a partir de la muerte del exmandatario, ya que el 24 de febrero éste debía afrontar un juicio por la causa. El proceso penal, con su deceso, queda extinto. Es el final de la causa judicial.

El decreto refrendado por el Concejo Deliberante, señala en uno de sus artículos: PROHÍBESE erigir estatuas, monumentos, alegorías, en homenaje al Sr. Carlos Saúl Menem, ni imponer su nombre a calles, avenidas, plazas, paseos o lugares públicos. En base al mismo el municipio decidió no adherir al duelo nacional por tres días a partir del pasado domingo.