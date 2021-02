Almafuerte: aclaran cómo es el registro por la vacunación contra el Covid-19

El COE de Almafuerte aclaró que el sistema de registro que se abrió para quienes deseen vacunarse contra el Covid-19, cuando se inicie la inoculación masiva, no es un turno, ni tampoco una lista de espera.

"Es un mero relevamiento con fines estadísticos y crear base de datos sobre patologías y otra información relevante sobre la población objetivo de nuestra ciudad", se indicó desde el COE.

Señala que es "muy importante aclarar que no se otorga turno ni número de orden para una dosis de la vacuna". En Almafuerte, se está acondicionando la Sociedad Española para que allí se realice la inoculación.

En la mañana del lunes, se indicó que se encontraba "colapsada la línea a pocos minutos de comenzar", con el relevamiento. Se recuerda que la misma se puede realizar vía Internet AQUÍ para señalar la disposición para vacunarse, además de otros datos.

Señala la planilla en línea: Aquí podrá dejar sus datos personales y otros requisitos de información para relevar la cantidad de pacientes a vacunar. No implica estar en lista de espera ni turno para vacunarse. Los datos brindados son confidenciales. Se aclara que dicho relevamiento es con fines estadísticos pre-vacunación.

Además del nombre y otros datos de quien complete dicho formulario, existe una serie de consultas entre las que se encuentran: ¿Ha tenido Covid-19? Allí existen cuatro casilleros, "si", "no", "tuve síntomas pero no me realicé ningún estudio tipo test rápido o PCR", "me realicé test para anticuerpo IGG y poseo anticuerpos".

También se consulta a qué grupo pertenece: jubilado, docente, policía, bombero, fuerza de seguridad, y otros. Además, existe otro segmento en donde se plantea "Marque la patología o enfermedades que usted tuvo o tiene". Se enumeran patologías, las que, en el caso de ser positiva la respuesta, debe marcarse el casillero.

Se ofrece la opción, en el caso de qué se desee, de ampliar con detalles sobre la patología y enfermedad. Por otra parte, se consulta si la persona puede movilizarse para ser vacunada o si eso no es posible.