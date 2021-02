El Ovni de Hernando de hace casi 30 años y lo observado por un grupo de niños

Ocurrió en Hernando, hace poco menos de 30 años. Fueron dos hechos. El primero sucedió en un barrio de la ciudad. Decenas de vecinos por bastante tiempo observaron como un objeto con luces en su circunferencia, se mantuvo suspendido en el horizonte. No fue lo único extraño. Poco antes, niñas y niños que jugaban en inmediaciones de un campo, aseguraron haber observado a seres extraños desplazándose entre los cultivos.

Como ya se ha apuntado en este bloque, los "enigmas" son aquellos sucesos que no tienen una explicación, por lo menos hasta ahora, racional y lógica. Los mismos, en ocasiones, pueden responder a fenómenos naturales o provocados por el ser humano, aunque en muchos de los casos, esas respuestas, tras investigarse dichos hechos, no existen.

En ese aspecto se encuentran los testigos del fenómeno conocido como "Ovni" (Objeto Volador No Identificado). Están los estudiosos del tema. Son quienes investigan basándose en imágenes, testimonios y otros detalles, intentando -como está citado-, determinar si los avistamientos no corresponden a fenómenos que tengan una explicación lógica. Agotadas dichas instancias, se determina que no existe una respuesta para los mismos.

También, hay que señalarlo, están quienes se aprovechan del interés que despierta dicho fenómeno para hacer una utilización comercial del mismo y se encuentran las personas que promueven explicaciones místicas. El fenómeno de los "Ovnis" y todo lo que ello genera a su alrededor, se potenció a mediados del siglo 20. Se menciona que pueden ser "visitantes estelares, seres de otras dimensiones o viajeros del tiempo". Nada de ello fue confirmado.

Lo concreto, es que todo lo que se ha indicado refiere a especulaciones, adoptando posiciones que, además, plantean los extremos: quienes señalan que los supuestos visitantes llegan de otras dimensiones como "seres elevados" para ayudar a la humanidad y quienes sostienen que se trata de extraterrestres, los que no son tan benignos, con"abducciones", en donde personas habrían recibido un trato brutal en hipotéticas naves.

Como sea, lo que se plantea en esta serie de entregas no es aseverar ni descalificar a quienes sostienen una cosa o la otra, pero sí, advertir que en medio de este fenómeno se generó inclusive una especie de corriente mística, casi una nueva "religión", que nada tiene que ver con el estudio científico del mismo, fundamentado con elementos sólidos y comprobables.

En base a ello, es que se plantea aquí lo señalado por testigos, en muchos de los casos en soledad, que prefieren no relatar lo que observaron por temor a la burla social, aunque en los últimos años eso ha ido cambiando. Ya no se trata de un fenómeno que resulte extraño. Se reportan cientos de avistamientos. Inclusive quienes dejan sus testimonios, suelen ser personas que eran escépticas, y que dejan de serlo, claro, luego de observar luces u objetos, como lo han indicado inclusive pilotos de aeronaves militares o de la aviación civil.

La documentación, mundialmente, es profusa sobre este tema. En muchos de los casos -como está señalado- se han comprobado fraudes o que ciertos avistajes correspondieron a eventos con una explicación natural o de sucesos relacionados con la actividad humana, pero también en demasiados, científicos y estudiosos serios, han avalado esos testimonios y documentos fotográficos o fílmicos. Hoy, este fenómeno, ya no es un "invento".

Avistamientos y tipos de encuentros

La región, como se ha indicado en otro informe, no ha sido ajena a lo expuesto. Son decenas los testimonios aludiendo a extrañas luces en el cielo y hasta naves que, como surgen, desaparecen rápidamente. En ufología u ovnilogía, un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado (OVNI) y, en ocasiones, de sus hipotéticos ocupantes. Esta terminología y el sistema de clasificación fueron expuestos así en un libro del astrónomo y ufólogo estadounidense Josef Allen Hynek.

El nombre de la película de Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind ("Encuentros cercanos del tercer tipo", 1977), está basado en la escala original de Hynek, que publicó su libro en 1972. Los avistamientos a más de 150 metros de distancia son clasificados como "discos diurnos", "luces nocturnas", "informes visuales o por radar", etc. Los menores a esa distancia se clasifican en los distintos subtipos de encuentros cercanos.

Están los encuentros denominados del "Primer Tipo". Los mismos se refieren al avistaje de platillos voladores o también objetos con forma de "cigarro" o "habano", entre otros; luces extrañas; y objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana. Los del "Segundo tipo" son calor o radiación; daños al terreno o a la vegetación; animales asustados; interferencia en los motores (de vehículos, por caso) o en la recepción de las ondas hertzianas de transmisiones radiales o de la televisión abierta.

Finalmente, se encuentran los denominados del "Tercer tipo". En este último caso, se trata de la observación de un OVNI junto a entidades biológicas, llamadas originalmente "seres animados" por Hynek. En este punto, es interesante lo que planteaba este astrónomo y estudioso del tema: escogió ex profeso esa denominación relativamente vaga, evitando términos alternativos como "extraterrestres" o "alienígenas" (aliens), para no brindar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen o naturaleza de estos seres.

El Ovni de Hernando

Como está indicado, existen diferentes testimonios sobre avistamientos en esta zona del país. Uno de ellos, que inclusive quedó reflejado en una grabación, fue colectivo. Ocurrió en Hernando en la década de los noventa. Decenas de vecinos del barrio Illia, comenzaron a reunirse para observar un extraño objeto en el horizonte.

Previo a ello, había sucedido un hecho aún más llamativo. En el mismo sector, niñas y niños, habían asegurado haber observado a pequeños seres desplazarse entre los cultivos de un campo colindante con la ciudad.

"Recuerdo aquello ya que fue realmente llamativo, porque ese objeto, con forma de nave, con luces, estuvo por mucho tiempo suspendido en el horizonte y llegó a ser filmado", explica Gustavo Herranz, periodista de Hernando, en diálogo con Tercer Río. "Es más, lo que se podía observar era que estaba suspendido, porque debajo del mismo se veían a las luces de los vehículos que pasaban por la ruta", detalla el colega.

El barrio Illia, se encuentra en el sector noroeste de la ciudad. La ruta a la que se refiere Herranz, es la provincial 10, que une a Hernando con Pampayasta. Explica que esa filmación existe aún, aunque se encuentra en cinta de casette, que era la tecnología para filmar de aquellos tiempos. Luego de que los vecinos comenzaran a reunirse, llegaron desde el canal local para tomar las imágenes. "Estuvo mucho tiempo y a eso lo puedo asegurar porque cerca de las 20, en pleno invierno, se hizo visible y estuvimos hasta cerca de las 23", detalla el periodista.

Herranz recuerda que el caso fue analizado por estudiosos del tema, siendo una noticia que recorrió el país, especialmente en los círculos de especialistas sobre dicho fenómeno. Al día siguiente se hicieron presentes en la ciudad investigadores. Se trataba de un objeto con luces que cambiaban de color permanentemente.

Aquella aparición de Hernando, hizo que llegaran, como está indicado, ufólogos (investigadores del fenómeno Ovni) para recabar testimonios y encontrar una explicación lógica, la que, por otra parte, nunca llegaría. Algunos señalaban, además, que aquel objeto desprendía destellos lumínicos en la circunferencia del mismo, que parecía girar. "Tenía evidentemente la forma de una nave, de un plato volador", rememora Herranz.

Siluetas en campo

Como está señalado, no fue el único caso relacionado con dicho fenómeno en Hernando. Por aquellos días, se producía otro hecho que podría ser calificado, según los subtipos del astrónomo estadounidense Hynek, como un encuentro cercano del Tercer Tipo, esto es visualizar a "entidades biológicas" con un Ovni, aunque dicho objeto se encontrara ausente y no fuera apuntado por quienes observaron a seres extraños en un campo.

"Recuerdo aquel hecho también", señala el periodista Herranz en la actualidad. "Se trataba de un campo sembrado con soja", recuerda. El mismo, estaba ubicado -detalla el colega-, en el mismo sector de la ciudad en donde todo un barrio observaría a la distancia aquel objeto citado párrafos más atrás. El campo, entonces, colindaba con el sector urbano. "Ahora, en esa parte de Hernando, está todo construido", aporta Herranz.

Pero, ¿qué fue lo sucedió? Un grupo de niños y niñas que se encontraba jugando en el lugar, dijeron haber observado como extraños seres se movían entre los cultivos. Narraron lo que habían visto y no faltaron quienes lo atribuyeron a una invención infantil. Por supuesto que los chicos insistieron en que su relato era real.

En la escuela a la que concurrían -según le explicó una de las maestras a este periodista días después de aquel suceso, hace más de 20 años-, decidieron solicitarles que dibujaran, por separado, que era lo que habían visto.

La sorpresa fue mayúscula cuando observaron que los seres que habían dibujado no solo se asemejaban, sino que tenían la típica forma de aquellos relacionados con Ovnis, que suelen ser mostrados como los tripulantes que descienden de los mismos, en diferentes publicaciones sobre este fenómeno. Tenían rasgos "humanoides".

Lo concreto es que ambos sucesos, el del avistamiento colectivo de un barrio, como el de las niñas y niños de una escuela, tuvieron repercusión en su momento. Con el tiempo quedaron en el olvido y se los rescata hoy, consultando a un periodista de Hernando, con sus aportes, como profesional y testigo del primer avistaje.

¿Puede dudar alguien de lo que vieron decenas de vecinas y vecinos de un barrio? Sin dudas que no. Además, si bien no se puede incluir en este informe el video, por no encontrarse en las redes sociales, fue filmado. Existe un documento que lo avala. No sólo eso. Se escucha en el registro las voces de asombro de quienes lo vieron.

Sobre las niñas y niños que dijeron haber observado seres extraños entre los cultivos de un campo colindante con la ciudad, en donde hoy hay edificaciones, sería imprudente relativizar esos testimonios, avalados luego por dibujos que les solicitaron las docentes que realizaran por separado plasmando lo que habían observado.