La web de inscripción para vacunarse ahora sí incluye al interior de Córdoba

Hasta no hace mucho la web oficial que dispuso la Provincia de inscripción para recibir la vacuna contra el Covid-19, al ingresar sólo refería el Centro de Convenciones de Córdoba. Ahora, cambió: se indica "en el Hospital de cabecera más cercano".

Hasta no hace mucho, la web de inscripción para recibir la vacuna contra el Covid-19 en la provincia, tenía como único lugar asignado el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos. En esa oportunidad, entre otros medios, este sitio había observado ese detalle, por lo menos en Río Tercero y zona: si alguien realizaba el proceso de inscripción, figuraba como centro de vacunación asignado de la de la capital provincial.

Si bien, el hecho de inscribirse, no implica acceder a un turno, ya que dependerá de la llegada de vacunas a la Nación y, como se está realizando hasta ahora, a la Provincia, y de las prioridades, en muchas poblaciones ya se está preparando todo para lo que se conoce como "vacunación masiva", esto es los grupos que no corresponden al personal de salud más expuesto al contagio, que comprende la primera etapa, y otras sectores, como por ejemplo, residentes de geriátricos con más de 50 personas y docentes mayores de 60 años.

Se ha definido que en la etapa de la vacunación masiva sean los Hospitales que dependen de la Provincia los que estén a cargo en cada una de las regiones, con el apoyo en la logística de los municipios e integrantes de otras instituciones, como fuerzas armadas y la policía provincial. En diferentes poblaciones, como está expresado, se están o ya están determinados y se acondicionan los lugares en donde será la inoculación "masiva".

Considerando que serán los centros de salud regionales públicos, los responsables de la vacunación masiva, es que en las últimas semanas, al inscribirse, ya no figura "Centro de Vacunación Asignado: Centro de Convenciones Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos (...)". Ahora es: "Centro de Vacunación Asignado: Hospital de Cabecera más cercano".

La web para inscribirse y los pasos a seguir

Para inscribirse, se debe ingresar a https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar/. En la misma, se debe colocar en un campo el número de documento, y presionar "Validar su Identidad". Una vez realizado ese paso, surgen los datos de quien lo solicita y, como está expresado, el Centro de Vacunación Asignado. Posteriormente, se debe presionar en "Seguir" y la web redirige al solicitante a la página de Ciudadano Digital, en donde se debe ingresar.

Allí es en donde se inscribe para esperar la vacuna. Existen una serie de ítem, que deben completarse, para conocer la situación de la persona que solicita vacunarse y en qué grupo se encuentra, si es de riesgo o no. Se plantean una serie de interrogantes en casilleros, los que deben dejarse en blanco o marcarlos si es afirmativa la respuesta. Uno de los mismos, que puede generar confusión es el "IMC". Se trata del Índice de Masa Corporal.

En la web figuran dos rangos de "IMC", de 31 a 39, y otro, superior a 39. Para conocer el Índice de Masa Corporal, se debe efectuar el siguiente cálculo: dividir los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]). Por ejemplo, si una persona tiene una estatura de 1,78 metros con un peso de 110 kilogramos, el IMC será de 34.7. Ahora bien, si la misma persona tiene un peso de 130 kilogramos, el IMC será de 41. No es complicado: se debe multiplicar la estatura, 1,78 x 1,78, que otorga como resultado 3,17, y el peso debe ser dividido por ese número: 110 dividido 3,17. El IMC, será 34,7. En línea se pueden encontrar diferentes calculadoras automáticas para obtener el IMC, como por ejemplo AQUÍ, que corresponde a la Sociedad Española de Obesidad.

Lo previo es sólo un ejemplo. Se trata de determinar si la persona tiene o no condiciones de riesgo, de resultar contagiada de Covid-19. La obesidad se encuentra dentro de esa lista. No obstante, siempre se aclara que no necesariamente se complicará en una persona la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, pero en casi un año de la pandemia se conoce que condiciones son las propicias para que eso suceda. La edad, la obesidad, las enfermedades preexistentes, son consideradas como factores de riesgo frente a este virus.

Solicitud registrada

Una vez que se completen esos datos, se debe presionar "Enviar". A partir de allí, quien solicita ser vacunado, observará una leyenda señalando: "Ya está registrada su solicitud en lista de espera". Y prosigue, aclarando: "Le informamos que esta inscripción deja asentado su interés por acceder a la vacunación, pero no se trata de una instancia para obtener un turno. Una vez que se habilite la vacunación para el grupo poblacional al que usted pertenece, podrá solicitar su turno a través de esta misma página". Una persona de este sitio realizó la inscripción para recibir la vacuna. Según lo enviado, a continuación se indica el estado de "Prioridad" del solicitante. Es "Prioritario" o "No prioritario".

Se conoce que, por ahora, las vacunas que están llegando corresponden a la desarrollada por el Centro Gamaleya de Moscú, Rusia, Sputnik V. La misma cuenta no sólo con la aprobación de la ANMAT, incluidos los mayores de 60 años, sino que los resultados de las fases han sido publicados por The Lancet, considerado un dato relevante, por lo menos en círculos científicos internacionales, para una vacuna, como es este el caso.

Como está señalado, al aguardo no sólo de la llegada de más vacunas, además de las dosis que corresponden a la Sputnik V, sino también de otras, entre febrero y marzo, con las que se espera se potencie ya la etapa de "vacunación masiva", se indica en la web de inscripción para recibir la inoculación contra el Covid-19, que "(...) la provincia de Córdoba tiene el objetivo de ofrecer la inmunización contra el SARS-CoV-2 a la mayor cantidad de sus habitantes (con domicilio registrado en la provincia) y en el menor tiempo posible".

Se agrega que "el proceso de vacunación será en forma escalonada, de acuerdo con la disponibilidad progresiva de las vacunas y la priorización de riesgo". Y se apunta: "En esta primera etapa,se inmunizará a profesionales de la salud vinculados con la atención crítica de pacientes Covid-19". Esa etapa está en marcha actualmente. En tanto, se agregaron ahora los residentes de geriátricos con más de 50 personas, personal de salud mayor a 60 años y progresivamente docentes también que se encuentran en grupos de riesgo.

"Hasta que se habilite la vacunación para otros grupos poblacionales, quienes pertenezcan a los mismos pueden dejar asentado su interés por acceder a la inmunización a través de una inscripción previa en esta misma página. Se recomienda realizar esta inscripción ya que agilizará los procesos de vacunación", se aclara en la web oficial para dicho trámite.