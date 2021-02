Río Tercero: el intendente Ferrer dijo que "este será el año de las obras"

Luego de que se expresara la presidenta del Concejo Deliberante de Río Tercero, Gabriela Brouwer de Koning, en donde aludió a la necesidad de legislar apostando a mayor justicia social en la ciudad y cuidar el medio ambiente, hizo uso de la palabra el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

Ferrer inició su discurso señalando que es "imposible" realizar un balance de gestión, sin aludir a la pandemia por el Covid-19, porque los "balances anuales están sujetos a esa realidad que alteró nuestras vidas, tanto a personas como también en cuanto a las funciones que nos toca ocupar a cada uno de nosotros", expresó.

"En la vida en general y en la política, cuando uno asume una responsabilidad, se prepara para diferentes circunstancias en el tránsito de un gobierno, pero jamás ninguno de nosotros hubiéramos pensado que nos íbamos a enfrentar a una situación como esta", dijo. En ese sentido, remarcó que la misma tiene muchas "complejidades, más allá de lo sanitario". "Hay una cuestión económica que subyace y que ha afectado no sólo a la Argentina, a la provincia de Córdoba, y a la ciudad de Río Tercero, sino al mundo".

Recordó que los países más avanzados del planeta fueron golpeados. "Hablamos de potencias que han sufrido sobresaltos muy grandes, enormes cantidades de despidos y circunstancias dramáticas en lo sanitario", agregó. "¿Por qué lo contextualizo?, porque tenemos que ser un poco más justos cuando nos toca analizar la tarea y el desempeño de los distintos gobiernos y no hago distinción de color político, porque también podría pararme acá y hacer una crítica exacerbada de otros organismos, a otro nivel, y la verdad que como no me gusta que me la hagan injustamente, tampoco me gusta hacerla".

Ferrer indicó que en el marco de la pandemia "a quienes nos toca tomar decisiones, indudablemente en un contexto de crisis, profunda, tanto económica como sanitaria, en donde hay vidas en juego, probablemente nos equivoquemos". "Somos seres humanos, preparados, formados para ocupar estos lugares, seguramente, pero nunca para enfrentar una pandemia, en donde uno no tiene una respuesta, porque el día a día, va modificando cualquier realidad", dijo, señalando que lo expuesto es para contextualizar lo de 2020.

Números

"Ha sido difícil para todos", dijo. No obstante, señaló que fue un año para rescatar "varias cosas". Dijo que el municipio finalizó el ejercicio, "después de muchísimo tiempo", con un superávit de $ 93.118.350: "Esto es producto de administrar de buena manera los recursos que eran escasos y eso se potenció con la pandemia".

Manifestó que por efecto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se generó un gasto de $ 8.825.420. Detalló que eso implicó lo erogado en insumos, combustible, personal y todo el movimiento de dicho proceso, además de recurrir a "recursos humanos para tareas" que no estaban previstas. Recordó que, de hecho, hubo funcionarios que debieron asumir otras responsabilidades. "Hubo un cambio de paradigma que nos obligó a ocupar otro rol y tengo que felicitar a los funcionarios de mi equipo, al Concejo, al Tribunal de Cuentas, como a toda la población por el esfuerzo que implicó llevar adelante el control de la pandemia", expresó.

El intendente aseguró que se realizó "un mejor control de los gastos". "Este superávit tiene que ver con eso", agregó. Especificó que en ART se ahorraron $ 7.500.000, pasando de pagar una alícuota del 4,85, "con la licitación" a abonar una de 3,40. En combustible -prosiguió- bajó el gasto en un 40 por ciento. Continuó señalando que se redujo, además, en un 20 por ciento la deuda con los proveedores del municipio.

Recordó que se renegoció el contrato de higiene urbana. "Río Tercero, es la única ciudad en la Argentina que tiene un contrato de servicios como este sin actualización de tarifa, lo que implicó un ahorro en el plazo desde ese momento hasta ahora de unos cuatro millones de pesos", a diferencia de si hubiera sido actualizado, dijo. El mismo, con la empresa Cotreco, se encuentra vigente hasta julio. Allí se deberá llamar a una nueva licitación.

Ferrer indicó que en la emergencia sanitaria, no se dejó de "sostener la economía local y de ayudar a las instituciones". En ese sentido, recordó, como ejemplo, que Bomberos Voluntarios recibió 12 millones de pesos "en subsidios" mensuales, 500 mil directos que emite el municipio y otros 500 mil que "también salen" del mismo pero que llega desde una cuenta de la Provincia, el Fofindes. En el último año, expresó, además, se destinaron 600 mil pesos a la Sociedad Protectora de Animales, se destinaron más de 800 mil pesos en castraciones y fumigación, mientras que 732 mil pesos fueron para la institución APAHUD.

Menos personal

Manifestó que se redujo la planta laboral municipal en un 6,6 por ciento (37 agentes), mientras que la planta de becarios, disminuyó en un 15,5 por ciento, (46 personas). "No lo establezco como un logro, pero había que hacerlo, si bien es doloroso", dijo el jefe comunal, agregando que era un "reclamo" que existía. "Son correcciones que debían hacerse, algunas se tomaron por reestructuración y otras por medidas disciplinarias, relacionadas con el mal desempeño o actitudes reñidas con lo habitual, como no venir a trabajar y cumplir con las tareas. Hemos aplicado el estatuto, ni más ni menos", señaló Ferrer.

"El empleo público siempre es muy denostado por los ciudadanos que entienden que nosotros, más los empleados que estamos a su servicio, no cumplimos con esa tarea, por eso tenemos la responsabilidad de darle otra imagen a la comunidad y eso es lo que intentamos hacer, entendiendo que no se viene a ser subsidiado al municipio, se viene a trabajar", dijo. Y continuó: "El sueldo se paga para que se trabaje y el que está lo tiene que merecer. Por supuesto que deberían estar mejor y debemos ir en ese camino pero también es cierto que el trabajo debe estar bien realizado, porque lo pagan los riotercerenses".

Grupos de riesgo y asistencia social

Ferrer indicó que 120 personas no desarrollan sus tareas por estar en grupos de riesgo, 36 de ellas en Obras y Servicios Públicos. Eso, señaló, impactó en dicha área municipal. Agregó que se trabajó fuertemente en el aspecto social, ayudando a familias que fueron afectadas en lo económico por la pandemia. Se entregaron, especificó, más de cinco mil módulos alimentarios. "Todo esto está georeferenciado", dijo. La suma de la ayuda implicó unos cinco millones de pesos. Destacó que existan dichas estadísticas. En los Hogares de Día, en tanto, se entregaron diariamente unas 200 viandas para quienes concurren a los mismos.

Ferrer agregó que se impulsaron "emprendimientos sociales" para las familias de la ciudad. "Toda esta tarea también forma parte de nuestro trabajo, y es importante que tengamos estadísticas, para conocer cómo se está ayudando", reiteró. Mientras brindada su discurso, se iban reflejando en la transmisión oficial las placas con dichas estadísticas.

Se trabajó, recordó, en el área de asistencia a niños y adolescentes, además de la prevención de adicciones. También comenzó a funcionar el "Punto Mujer" en donde son asistidas quienes son víctimas de violencia de género. Destacó, además, la red de atención que se impulsó desde la Dirección de Cultos de la Municipalidad. "Debo agradecer a curas y pastores porque mucha gente necesitaba de una contención espiritual", expresó.

Educación superior, cultura y Medio Ambiente

El jefe comunal, también aludió a que se impulsará la llegada de carreras universitarias para que los egresados del secundario puedan cursarlas, sin la necesidad de tener que emigrar a otras ciudades. En ese sentido, adelantó que se está en contacto con diferentes casas de altos estudios, analizando que carreras son las que se puedan dictar en Río Tercero, que no sean "específicas", y que cuenten con buena cantidad de estudiantes.

En otra parte de su discurso, casi al cierre, indicó que se enviará un proyecto para la conformación de un consejo que trabaje para que Río Tercero pueda tener su propia Universidad Nacional. Ferrer, a la llegada de una universidad pública y gratuita, lo viene planteando como una "reparación del Estado Nacional" por lo sucedido en 1995.

En lo cultural, entre otros aspectos, destacó que se trabaja en la mejora del museo de la Estafeta Postal "Lastenia Torres de Maldonado", además de anunciar que se concluirá el Museo que estará en la estación ferroviaria, con las obras del artista Enrique Gandolfo.

Aludió Ferrer, además, al trabajo del Vivero Municipal, y que se enfocará fuertemente en lo medio ambiental. Indicó que se embellecerán espacios públicos, como las plazas. Recordó que se está midiendo, además, a través de un acuerdo, la calidad del aire de la ciudad.

Obras Públicas, salud, contratos y grandes superficies

En obras públicas, indicó que se avanzará en la concreción de cordón cuneta y pavimento. En ese sentido, dijo que la primera obra de importancia que se ejecutará es el pavimento en el tramo de la calle Felipe Varela, que conecta a barrio Belgrano con Paula Albarracín (circunvalación). Se trata del conocido como "el Callejón". La intención, dijo, es que luego sea de un solo sentido dicha arteria, una vez pavimentada, de este a oeste.

"Este año será el destinado a esas obras", manifestó. Agregó que se reforzará, especialmente, el dotar a la mayor cantidad de calles de tierra con más cordón cuneta. Dijo que de esa manera se mejorará escurrimiento del agua, posterior a las lluvias.

Enumeró lo que se realizó un trabajo importante en el área de Salud Pública, "más allá de la pandemia", a través de las salas asistenciales y la Farmacia Municipal, para "cubrir los tratamientos" de muchas personas.

Sobre la pandemia, dijo que se realizaron más de 448.648 controles de todo tipo. "Y se abrieron tres consultorios de febriles" en las salas asistenciales, recordando en la pandemia, hubo "más de 300 personas" trabajando. "Es un resumen de lo que se hizo", dijo.

Anticipó que con el Concejo Deliberante se deberá trabajar en el nuevo contrato para la recolección de residuos como con el de la prestación del agua. En otro orden, indicó que se elaborará un proyecto para que puedan radicarse emprendimientos en "grandes superficies". "Hay que hacer una ordenanza nueva y permitir el acceso de nuevas empresas para que se radiquen", expresó el intendente, recordando que es un reclamo de la ciudad.

"Para terminar, nos pedían austeridad, fuimos austeros; nos pedían control, controlamos; que sobraba personal, lo redujimos; que había ordenar, ordenamos, y todavía falta; que había que controlar el gasto, y tenemos superávit por primera vez en muchos años", señaló.

"Después vino la pandemia y nos pidieron que nos cuidáramos, y nos cuidamos; nos pedían estar un paso adelante, y fuimos la ciudad más grande de Córdoba que se mantuvo en cero, no lo digo como mérito del intendente, sino de la ciudad; fuimos los primeros en exigir el barbijo obligatorio en la Argentina", dijo, sobre las medidas que se fueron adoptando.

Ferrer, prosiguió antes de cerrar su discurso en la apertura de sesiones: "Fuimos los primeros en implementar las videollamadas para control; fuimos los primeros en establecer los controles de olfato en la provincia; fuimos los primeros en denunciar penalmente a las fiestas clandestinas; fuimos uno de los primeros en contar con un centro de aislamiento (...) Fuimos los primeros en ser duros en el control y fuimos también los primeros en flexibiizar actividades cuando notamos que la situación económica no daba para más".

"Y claro que faltan cosas y que la ciudad debería estar más linda. Más que nadie quiero eso, pero estaba la salud de la población en juego y había otra prioridad. Fue un año de muchos desafíos nuevos, y la demanda estuvo en la salud y en la crisis sanitaria. Nos pedían que estuviéramos al frente de la crisis y estuvimos. Ahora nos piden obras y este va a ser el año de las obras", finalizó el intendente en el inicio de las sesiones del Concejo Deliberante.