Relatos sobre ovnis observados en rutas y caminos de esta zona de Córdoba

No son pocos, como en muchos lugares del mundo, quienes, también esta región de Córdoba citan que en algún momento observaron un Ovni (Objeto Volador No Identificado). Pueden haber sido luces que respondían a un fenómeno físico, originado por el ser humano, o sin una explicación que pueda encontrarse todavía.

Lo concreto es que, como en otros sitios, representan uno de los grandes enigmas de la humanidad. En esta región, de Tercero Arriba y Calamuchita, se han producido estos avistamientos. Son muchos, pero no siempre han sido públicos, esto es contados los mismos por las personas que fueron protagonistas de dichas experiencias.

El temor a la burla social o a la denuncia de que se tratara de un "invento", fue y es lo que hace que muchas de esas personas hayan optado por preservar esos avistamientos para sus círculos más íntimos o sólo para ellas. En estos casos, se ha tratado, no de visualizaciones colectivas, sino individuales, familiares o de pocas personas.

Ciertamente es que cuando trascienden experiencias de esta naturaleza, muchos otros testigos comienzan a relatar las suyas, esas que tenían guardadas sólo para sí, como está señalado, y que no las habían narrado por temor a la burla social. Lo concreto es que los relatos que se detallarán a continuación, fueron expresados por sus protagonistas, en su momento, a quien escribe, en su trabajo para diferentes medios. Las identidades completas, no están citadas, precisamente para no exponerlas a lo indicado. Sí, sus nombres de pila.

La ufología es el estudio de los fenómenos asociados a los Ovnis, según lo describe la RAE. Están quienes dedican su vida a estudiar, contrastar evidencia, verificar, con relatos, videos y fotografías, ciertos sucesos relacionados con este fenómeno. Desde científicos a personas apasionadas por el tema trabajan en esto. No se basan, como ha ocurrido en las últimas décadas, en cuestiones relacionadas con lo místico o el esoterismo.

No obstante, también hay que señalarlo, están quienes han ido más allá, no basándose en datos rigurosos, en escuchar los relatos de quienes dicen haber sido testigos de este tipo de sucesos, analizando una situación. Ciertas personas, también han hecho un "comercio" con este tema, aprovechándose de quienes creen en el mismo. Ocurre en el mundo. De los Ovnis se ha pasado a otra cosa que no tiene que ver con el fenómeno en sí.

Nadie conoce la respuesta a aquello que no tiene una explicación racional, y seguramente en el futuro pueda que exista la misma. Sin dudas. De hecho si nos remontamos a más de 500 años atrás, nadie conocía por ejemplo, en Europa, que la tierra era redonda. Tal vez en América y otros continentes, los pueblos que fueron diezmados por los conquistadores enviados por los reinos de aquel lugar, sí lo conocieran. Hoy, más allá de un grupo denominado "terraplanistas", afecto a las teorías conspirativas, ello ni siquiera se discute.

Lo mismo sucedió con la teoría del geocentrismo, hace siglos, que colocaba en el centro a la Tierra y que todos los cuerpos celestes y el sol giraban en torno a la misma. Lo que se le oponía, entonces, era la teoría del heliocentrismo, esto es que la tierra giraba en torno al sol. La postuló un astrónomo y matemático griego, Aristarco de Samos, que planteaba que en el universo conocido de entonces (siglo III a.C), era la tierra la que giraba en torno al sol. En el siglo 16, un modelo matemático completamente predictivo de un sistema heliocéntrico, fue presentado por el matemático, astrónomo y clérigo, Nicolás Copérnico.

En la historia de la ciencia, se la conoció como «revolución copernicana». Johannes Kepler incluyó órbitas elípticas. Su trabajo se apoyó en observaciones hechas con un telescopio que fueron presentadas por Galileo Galilei. Con las observaciones de William Herschel, Friedrich Bessel y otros, los astrónomos terminaron por aceptar que el Sol no se encuentra en el centro del universo. Galileo Galilei, se dice, fue llevado ante la Santa Inquisición por apoyar la teoría de Copérnico. A pesar de que en pleno siglo 21, exista un grupo que sostiene aún la teoría del geocentrismo, no parece ser un tema que se encuentre en discusión. No existen dudas.

¿Por qué esta introducción? Porque el fenómeno Ovni, como otros enigmas, que aún no tienen una explicación, en el futuro, seguramente la tendrán. Podrán ser visitantes llegados de otras galaxias, dimensiones o hasta viajeros del tiempo, aunque aún no existe una respuesta sólida que lo demuestre fehacientemente. Y, sin dudas, en el devenir, existirá. El fenómeno está. Es imposible que millones de personas en el mundo, fabulen.

Algunos relatos de la región

Es una breve recopilación de relatos, se citará algunos de ellos. Como está señalado, son muchos, seguramente decenas. Los que a continuación se describen, son los que fueron narrados al autor de este informe.

De Los Tres Pozos a Río Tercero

Ocurrió hace muchos años en el camino que une el paraje rural Los Tres Pozos, ubicado al sur de Río Tercero, con la ciudad. Ramón, recordaría que en una oportunidad viajando con un perro en una vieja camioneta, asistió a un hecho extraño. Es habitual que por la producción agrícola, ese camino haya sido y sea muy transitado.

El perro se comenzó a alterar, rememoraba. “Empezó a ponerse muy nervioso", decía Ramón. Y proseguía: "Vi como una luz se acercaba, como de Río Tercero hacia el sur, o sea en sentido inverso al que llevaba yo. Habrán sido las 11 o 12 de la noche. Eso pasó hace demasiados años", explicaba al momento de la entrevista.

"El perro comenzó a ladrar y a moverse. Traté de calmarlo, pero era imposible. Fue muy grande la sorpresa, cuando me di cuenta de que no se trataba de un vehículo común. Era una bola inmensa, que desprendía una potente luz, enceguecedora, la que pasó a toda velocidad en una hondonada junto al camino”, detallaba.

Bajando desde Embalse

El caso de Ramón no fue el único. Gaspar, otro riotercerense, relataría una experiencia similar, aunque en otra ruta de la región, en Calamuchita. “Volvíamos de Saturno, una confitería que por entonces era muy concurrida en Embalse por los jóvenes de la zona", expresaba recordando aquel momento de su juventud.

"Nosotros viajábamos en un Fiat 600. Era en la década del setenta y estaba avanzada la madrugada. No había tormenta ni nada por el estilo, pero no había luna y era una noche cerrada", precisaba con detalles Gaspar.

"Cuando bajábamos por la ruta, vimos una luz que se acercaba de frente", agregaba. El descenso desde Embalse a Río Tercero, es pronunciado. Existe, en la ruta que llega a Almafuerte, una pendiente extensa.

"Pensamos que se trataba de un camión o algo por el estilo. Pero cuando comenzó a acercarse nos dimos cuenta de que no se trataba ni de un camión, ni de un auto, ni de una camioneta, sino de un enorme globo, brillante, que desprendía mucha luz, y que por poco casi nos choca", recordaba. "Tiramos el auto a la banquina muy asustados, y vimos como aquella cosa se elevaba en el cielo”, concluía.

De Río Tercero a Corralito

Esta experiencia que tuvo una familia, sí fue conocida, inclusive siendo noticia provincial. El camino aún no era una ruta pavimentada, algo que sucedería años después, luego de décadas de espera por el asfalto.

La familia vajaba en el camino de Río Tercero hacia Corralito. Al momento del avistamiento, inexplicablemente la segunda población se quedaba a oscuras por un apagón. Corralito recibe la energía desde Río Tercero.

El corralitense, luego expresaría en diferentes medios, que apreció con su familia como una potente luz corría sobre los cables del tendido que lleva la energía a la localidad. A esa hora se producía el apagón, que no tuvo una explicación. Ocurrió un 2 de enero de 2001. Era de madrugada, aproximadamente a las 3,30.

Recordaba que de repente vieron como frente al automóvil se posaba una luz blanca, redonda, con la misma intensidad de una “soldadura”. La luz -dijo- subiría y bajaría junto al camino, a la altura de los cables de energía.

Pero no todo quedó allí, sino que la extraña incandescencia fue cambiando de color, pasando al azul, luego al celeste, y por último al violeta. No fue el único que vio aquella extraña esfera luminosa, con su familia.

A cinco kilómetros, un joven del pueblo también la apreciaría, en medio de las penumbras por el apagón que había afectado a la localidad. En realidad dijo haber visto pasar en el cielo a gran velocidad un objeto luminoso.

Quien presenciaba aquel fenómeno con su familia, decidiría luego comunicarse con la Comisión Nacional Aeroespacial (CONAE), en Falda del Carmen. La respuesta fue que recibiría, era que hacía unos 10 años, había ocurrido algo similar, con una luz que cambiaba de color.

Una luz sobre los árboles de un campo

En muchos casos, los testigos del fenómeno ovni, como se indicó, prefieren guardar su identidad, por temor a la burla de aquellos que se presentan escépticos, pero en años recorriendo la zona, existieron otros testimonios.

Inclusive, no se trata de sucesos contemporáneos, sino de avistamientos ocurridos hace décadas, cuando el término “Ovni” no figuraba en el diccionario de los primeros pobladores de entonces.

Un corralitense recordaría lo que su padre le comentaría sobre el campo familiar en donde vivía, hace varias décadas. Un suceso les llamaría poderosamente la atención. En cercanías de la casa de campo, se alzaban varios árboles de gran dimensión. Según aquel relato, una extraña luz, en los anocheceres se suspendía sobre éstos.

El testimonio, en el mismo camino, hoy ruta

“Venía en mi auto desde Río Tercero, con una camioneta que iba adelante. Estaba escuchando la radio, pero comencé a notar interferencias", señalaba un conductor de la zona. Me llamó la atención, porque le había colocado aquellos filtros que venían precisamente para evitar el ruido del motor”, comentaba.

Según el relato del habitante de Corralito, en un momento la radio "se quedó muda". Y en ese instante, indicaba que afuera del vehículo fue como si todo comenzara "a aclararse". "Fue impresionante: detrás de las vías, había una estructura, similar a un vagón, suspendida en el aire, despedía mucha luz, y la misma caía como en cascadas de hojas hacia abajo. No supe que pasó después ya que el susto fue muy grande", recordaba.

Y agregaba: "La camioneta que iba adelante partió a toda velocidad, seguramente tan asustados como yo, que comencé a acelerar y hasta varios kilómetros adelante, casi llegando al pueblo, recién miré hacia atrás”.

Nada de qué dudar

Quienes brindaron estos testimonios, no eran personas que buscaran protagonismo púbico. Sólo uno de los casos tuvo repercusión provincial porque, además, en el preciso momento en que se produjo el avistamiento, se había interrumpido la energía en toda una población. Además, no fue sólo una persona, sino una familia.

Todos quienes brindaron dichos relatos, son conocidos de quien escribe y no precisamente son de fabular y menos aún de inventar historias como las citadas. Precisamente se preserva sus nombres, para evitar que puedan ser objeto de la burla social, aunque en los últimos años, ese temor a la risa escéptica, disminuyó.

Como se apreciará en cada uno de los testimonios, quienes fueron protagonistas de estas experiencias no aluden a que fueran objetos de otros mundos, tampoco de otras dimensiones, sino que expresan su desconcierto ante una circunstancia por la que atravesaron en algún momento, algo sin explicación, por ahora.

Hechos como los citados, en la zona, como está indicado, pueden contarse de a decenas. Por cierto, en una próxima entrega de "Hechos Inexplicables del Tercer Río", se recordará otros, inclusive el de un avistamiento colectivo, con vecinos de una ciudad de la región, en donde el objeto fue filmado y reproducido en la televisión local.