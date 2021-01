"Costa, la contadora" y el emotivo relato sobre su nono Felipe en Río Tercero (Video)

"Costa, la contadora", es un personaje de Gonzalo Costa, conocida artísticamente como "Costi", que nació en Córdoba y vive en Buenos Aires. Sus relatos son reconocidos por la radio "La 100" y, por las redes, otros medios y presentaciones en diferentes teatros. Uno de los mismos, publicados en el Facebook de la emisora, alude a su abuelo, "el nono Felipe", su historia, y a las visitas a su casa, en el barrio Monte Grande de Río Tercero.

En esa historia cita, además, a poblaciones de la zona, como Oliva, o recuerda a la segunda esposa de su abuelo, que trabajaba en un campo cerca de Embalse, y a las visitas familiares, como está indicado, a Río Tercero. Compartido nuevamente en el Facebook de la emisora que transmite desde Buenos Aires, comenzó a viralizarse y muchos han sido los comentarios, en donde le agradecen por recordar de su niñez a su abuelo y la ciudad.

Allí, además de realizar un homenaje para su abuelo, de repasar aspectos de su vida, señala detalles comunes de hace años, cuando todo era muy distinto, y que una o más generaciones se identificarán con los mismos.

Como un homenaje a su "nono", recuerda que había nacido en Oliva, y que de paso en Río Tercero, escuchó que "una Fábrica Militar" necesitaba gente para trabajar en la misma. Fue así que se quedó a vivir en la ciudad. En el contexto de esa historia, señala, sin dudas, una época floreciente, cuando la industria estatal hizo que muchas personas, como su abuelo, decidieran por quedarse a vivir en la comunidad, generando su mayor crecimiento.

"Muy bonitas tus historias y tan lindas las contás que te salta una lágrima.Yo vivo en Hernando, justo entre Oliva y Río Tercero un honor que hables de estas ciudades", se indica en uno de los comentarios. "Hermosa la historia. Mi padre también trabajo en la Fábrica Militar de Río Tercero. Me encantó", señala otro.

"Costa, la contadora", luego de ser compartido dicho video en las redes sociales, con comentarios de muchas personas de Río Tercero y también de la región, reseña, como está indicado, sus visitas al "nono" en su casa de barrio Monte Grande. Allí expresa que pasaba largas tardes leyendo las historietas de la revista "El Tony" y, rememora, como su abuelo tenía un televisor en blanco y negro, con una pantalla de acrílico en color azul para generar la "ilusión" de que era en color y como los acompañaba a esperar el colectivo para retornar.

Lo de aquel acrílico, que se colocaba frente a la pantalla del televisor para las nuevas generaciones puede resultar extraño. Sin embargo, para quienes superaron la barrera de los 40 y 50 años, y más aún, no resulta ajeno a la memoria. En los '70 y aún en los '80, cuando lo que hoy parece habitual, un televisor en color, no lo era tanto. No solo había de esos filtros en color azul, los más populares, sino también en verde y otros colores.

Otro detalle, es cuando alude a algo que algunos pueden seguir utilizando, aunque también forma parte de otra época. Recuerda que su nono, trabajaba de cobrador y, en su bicicleta, cuando salía a realizar dicho trabajo, se colocaba un broche en la botamanga del pantalón, para que de esa manera no fuera absorbida por la corona del rodado, ensuciándolo.

"Costa, la contadora", rinde un emotivo homenaje a su abuelo, invitando a que cada persona haga lo propio con el suyo. No sólo señala la importancia del "nono" Felipe en su vida, sino que recupera una época, un momento, tan lejano y tan cercano para generaciones, en este caso en el barrio Monte Grande de Río Tercero, al que llegaba para visitar a su abuelo.