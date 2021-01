Falleció Miguel Rafael, el vecino que donó el edificio para una escuela de La Cruz

Miguel Rafael, el ingeniero civil que fue noticia provincial por haber donado en 2015 un edificio en La Cruz, su pueblo natal, para una escuela, falleció dejando profundas muestras de pesar. Rafael no sólo donó ese edificio, sino que dejó parte de sus recursos para espacios públicos, mejorando la calidad de vida de quienes habitan su pueblo, ese en donde había pasado su infancia y adolescencia, y al que siempre retornaba.

En diciembre de 2015, había sido uno de los ciudadanos propuestos como "Cordobés del Año" por el diario La Voz del Interior. Señalaba entonces el matutino que el ingeniero civil, Miguel Rafael, entonces de 84 años, "tuvo una vida profesional exitosa, construyó edificios en la ciudad de Córdoba de 10, 15 y hasta 20 pisos. Pero nunca jamás olvidó a su pequeño pueblo de Calamuchita, La Cruz, donde pasó su infancia y estudió el primario y secundario".

El viernes se conoció la noticia de su fallecimiento. La emisora FM Delta de Embalse, señaló en su página de Facebook: "En las ultimas horas se conoció el fallecimiento del Ingeniero Miguel Rafael, histórico vecino de La Cruz. Don Miguel Rafael en el año 2015 realizo la donación del nuevo edificio de la Escuela Primaria Domingo Faustino Sarmiento en agradecimiento a los vecinos y lo que significo en su vida su amada localidad (...)".

Cuando había sido postulado como uno de los cordobeses del año, el diario que anualmente organiza dicha propuesta con la votación de sus lectores, recordaba sobre el ingeniero: "Un monumento, el balneario, la terminal de ómnibus, la cooperativa y el nuevo edificio de la única escuela primaria del lugar fueron financiados por Miguel, quien, lejos de llevar una vida de lujos, prefirió dejar obras que mejoren la vida de los niños y ciudadanos de esa localidad. La obra de la nueva escuela le demandó cinco millones de pesos".

“Cuando se planteó la idea de hacer un edificio nuevo para la institución éramos diez personas las que íbamos a donar dinero. Pero terminé quedando sólo. Esperamos ayuda del gobierno pero como no llegaba decidí terminar la obra para no extender más los plazos”, recordaba Miguel. Además, había pagado durante años un viaje a Estados Unidos al estudiante que saliera abanderado del colegio de La Cruz. “Las cartas de los chicos que me agradecían por el viaje son mi mayor satisfacción”, señalaba emocionado al diario cordobés.

Sin olvidar sus orígenes

Recordaba aquel informe sobre el perfil del vecino de La Cruz, que nunca había olvidado sus orígenes: La filantropía entendida como la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Históricamente la solidaridad y la empatía con el otro aflora más en época de crisis o en las personas que menos tienen. Llegan a tener la sensibilidad de sufrir en carne propia el padecer del vecino y por eso no dudan en extender la mano.

Eso no pasa tan seguido con empresarios adinerados o gente que por su posición política o social puede influir en el devenir de los más vulnerables. Miguel Rafael es la excepción a la regla. No, no es el único. Pero pertenece a una minoría. La dedicación que puso en su trabajo también es volcada en sus proyectos solidarios: “A las cosas hay que hacerlas con empeño, nada es gratis”, señalaba.

Con su postulación pretendía contagiar el espíritu solidario. “Hay que dar de comer, en épocas de crisis siempre hay que dar de comer y hay que dar hasta que duela”, resumía entonces.

Ilda Piedrabuena, coordinadora y creadora del proyecto "Madres" de la Fundación Juntos a la Par- La Luciérnaga Río Tercero, también nominada junto a Rafael, y que compartió momentos con él, señaló a este sitio de noticias: "Muy buena persona don Miguel Rafael, muy amable y de gran corazón. Tuve la oportunidad de conocerlo porque estuve nominada con él y otras valiosas personas para 'Cordobés del año' en 2015, donde compartimos muy gratos momentos. Me entristece su partida. Una persona que dejó huella".

Un merecido reconocimiento

En el año 2016, señalaba el sitio Córdoba Interior Informa, que la Legislatura de Córdoba, le había brindado un reconocimiento. Fue un 26 de octubre. El intendente de La Cruz, Mauricio Jaimes, señalaba al medio colega: “Fue un reconocimiento más que merecido para uno de los hombres más queridos del pueblo. Don Rafael nació en La Cruz, cursó los estudios primarios en la escuelita Sarmiento y luego se fue a vivir a Córdoba donde desarrolló una exitosa carrera profesional. Pero siempre siguió viniendo a nuestra localidad y colaborando con la escuela".

Y agregaba: "Al tomar conocimiento que Jorge David y Meyes Zucaría habían donado a la Provincia un terreno para construir una escuela, Rafael ofreció diseñar el edificio y financiar los trabajos, aportando más de 4 millones de pesos. El nuevo edificio fue inaugurado en su plenitud el pasado 1 de agosto y ahora todos los chicos cuentan con una infraestructura moderna y muy cómoda para aprender”, indicaba.

La comunidad educativa de la escuela lo había designado “padrino honorario” de la misma. En aquella sesión de la Legislatura, recordaba Córdoba Interior Informa, que se habían entregado sendas plaquetas de reconocimiento a Rafael, a Meyes Zucaría y a los familiares de Jorge David, ya fallecido. Todos los oradores destacaban el gesto loable de Rafael de donar no sólo su trabajo profesional sino también el dinero necesario para edificar la nueva escuela, en un hecho que no registraba muchos precedentes en la historia provincial.

La despedida del municipio y del intendente

El intendente de la Cruz, Mauricio Jaimes, en sus redes sociales, publicó ante el fallecimiento de este querido vecino de la localidad: Querido Miguel Rafael, tus gestos y enseñanzas, tu mirada sobre la realidad y sobre todo tu generosidad, serán siempre recordadas y puestas en valor. Hasta siempre!

Querido Miguel Rafael, tus gestos y enseñanzas, tu mirada sobre la realidad y sobre todo tu generosidad, serán siempre... Publicado por Mauricio Jaimes en Viernes, 22 de enero de 2021

Gracias por enviarme la foto de tu última visita, hasta en esos detalles estabas Padrino de nuestra hermosa Escuela Domingo F. Sarmiento.

En el Facebook del municipio, también se lo recordó, con una publicación, acompañada de imágenes.

Una persona generosa, solidaria que cumplió su sueño de apoyar la educación de su pueblo. Gracias por tanto... QEPD Padrino Miguel Rafael Publicado por Municipalidad de La Cruz en Viernes, 22 de enero de 2021

Miguel Rafael, ya forma parte, en la historia, de aquellas personas que muestran, no solamente amor por el lugar en donde nacieron y crecieron, en este caso La Cruz, a la que siempre retornaba, y en la que siempre permanecerá en la memoria colectiva, sino por ser un ejemplo, además, de solidaridad y empatía. Ese es y, sin dudas, será su mayor legado.