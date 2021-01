Una cuestión de nombres: aclarando la confusión entre Embalse y Río Tercero

En la región todos lo conocen, no es necesario aclararlo: Embalse, es la población que se encuentra junto al lago más grande de la provincia y Río Tercero es la ciudad ubicada a unos 40 kilómetros. Sin embargo en la propia provincia de Córdoba, están quienes continúan pensando que ambas poblaciones conforman la misma comunidad.

"Conozco Río Tercero y el lago que tiene al lado", es algo que no suelen señalar solamente quienes viven en otras provincias del país, sino en la propia ¡provincia de Córdoba! Es una confusión que viene desde hace décadas, y que tiene una posible explicación, sobre la que se ampliará. Embalse y Río Tercero se encuentran en la misma región, aunque una está en Calamuchita y la otra se encuentra en Tercero Arriba. Comparten lazos sociales, económicos, culturales, pero se trata de dos comunidades ubicadas a unos 40 kilómetros.

Que puedan ser confundidas en otras provincias, pero que en la propia Córdoba suceda, supera todos los límites. No son pocos quienes, en la capital provincial, por ejemplo, señalan lo del comienzo. No es extraño, por caso, que un visitante de paso por Río Tercero, pregunte ¿en dónde está el lago? Lo extraño, además, es que los medios de llegada masiva en Córdoba, ni siquiera hayan reparado en no señalar "Embalse de Río Tercero", lo que por supuesto, tiene una explicación, como está señalado, pero que debería ser aclarada.

A tal punto ha llegado dicha confusión, que hace algunos años un diputado nacional por Córdoba, no de otra provincia, en un aniversario de Río Tercero, saludó por sus redes a la ciudad, con la imagen del dique, en jurisdicción de Embalse. Sin dudas, dicho diputado, no fue el que preparó el diseño, pero sirve como ejemplo de lo apuntado sobre los nombres.

Desde esta última población intentan que no se genere esa confusión, promocionando como destino turístico a la misma citándola como "Embalse de Calamuchita". De hecho, en la web oficial del municipio, así se denomina a la comunidad, pero inclusive quienes, como está señalado, se encuentran en medios masivos, no han reparado en el detalle.

El origen de la confusión

El dique que contiene las aguas del lago más grande de Córdoba es conocido como "Embalse de Río Tercero", porque precisamente allí nace el río más caudaloso de la provincia. Del mismo tomó su nombre en 1918 la ciudad que se encuentra a unos 40 kilómetros. No obstante, el "Río Tercero" tampoco ya se llama así, sino "Ctalamochita", al recuperar su antiguo nombre aborigen. Y el dique tampoco se llama "Embalse de Río Tercero". Es conocido así, pero oficialmente es "Embalse Ministro Pistarini".

¿Quién fue Juan Pistarini? El ministro que estuvo a cargo de Obras Públicas durante las primeras presidencias de Juan Domingo Perón, y el que imaginó, pensó y concretó, entre otros proyectos, la Unidad Turística Embalse, al igual que la de Chapadmalal.

Hasta hace algunos años, carteles nomencladores junto a la ruta señalaban la distancia a "Embalse de Río Tercero". Puede que hayan marcado los kilómetros al dique que embalsa al lago, pero si fue así, también estaban equivocados. Es muy diferente la denominación con la que se conoce un lugar a su nombre oficial. Es como con las personas: me pueden conocer como "Pepe", pero mi nombre oficialmente reconocido, con el que figuro en mi DNI, es José.

No obstante, en la web oficial de Turismo de Córdoba, señala que el mismo se denomina "Embalse de Río Tercero", "Embalse Ministro Pistarini" o "Embalse de Calamuchita". Es el dique y lago, no la población. De hecho, en las márgenes del mismo, también se encuentran otras localidades del valle serrano, como Villa del Dique o Villa Rumipal.

Perfiles diferentes

Como está señalado, Río Tercero y Embalse, si bien se encuentran a no mucha distancia y comparten vínculos de diferente índole, son comunidades independientes, que no deberían ser confundidas como una sola.

Río Tercero, con unos 60 mil habitantes, es el principal centro urbano de la zona y está, no en las sierras, sino en el llano. Tiene un perfil económico, además del comercial o agropecuario, industrial. De hecho, en dicha comunidad, se encuentra uno de los polos fabriles más importantes de la provincia y del centro del país.

Es la sede de organismos oficiales, tanto provinciales como nacionales, como es el caso de la décima circunscripción Judicial de Córdoba, la sede de la ANSES, del PAMI o de Rentas de la Provincia, entre otros. También se encuentra la Departamental Tercero Arriba de la Policía de Córdoba, antes Unidad Regional 7, que incluía también a Calamuchita. El río hoy denominado Ctalamochita (antes Tercero), pasa por la misma, pero no hay ningún lago. El más cercano, es el Piedras Moras, a poco más de siete kilómetros, en Almafuerte.

Tiene balneario, por supuesto, pero junto al torrente más caudaloso de la provincia de Córdoba. En todo caso, se encuentra a poca distancia de las sierras, pero no en las mismas.

Embalse, sí se encuentra en las sierras y está en el Valle de Calamuchita. En dicha población, ubicada en la margen del espejo de agua artificial más grande de la provincia, se encuentra, como está señalado, el dique en donde nace el Ctalamochita, por la unión de los ríos Santa Rosa, La Cruz, Quillinzo, y el arroyo Amboy. De hecho, el dique se construyó en la que era conocida como "Quebrada del Río Tercero".

La población, además de caracterizarse por encontrarse allí la Central Nuclear, y por la energía generada por el dique, es un destino del Turismo Social, considerando que se encuentra la citada Unidad Turística Embalse, que con el complejo de Chapadmalal en la Costa Atlántica, dependen de la Nación. También es un destino elegido para la pesca, especialmente del pejerrey, y tiene plazas hoteleras, complejos de cabañas, departamentos y camping. Además, allí se encuentra la sede de la Departamental Calamuchita de la Policía, una escuela de Guardaparques y un destacamento de Gendarmería Nacional.

Cercanas pero con nombres propios

Como está señalado en el comienzo, ambas comunidades comparten, como con otras poblaciones de la zona, muchos vínculos. De hecho, cuando se construyó el gran dique, en los incipientes Río Tercero y Almafuerte se promocionaba a los mismos como sitios que serían beneficiados por el riego del gran lago. Finalmente, el destino del espejo de agua no fue para ello, sino para generar energía, además de ser un centro turístico.

Los riotercerenses viajan en diferentes momentos del año a Embalse, para disfrutar de lo que el lago ofrece, además de que muchos trabajan por caso en la Central Nuclear. Los embalseños, en tanto, es habitual que concurran a Río Tercero, para realizar trámites en organismos oficiales o para hacer compras en lo que es el centro comercial más importante de la región. Es más lo que los une, que aquello que los divide, pero eso no implica que continúe esa confusión sobre el nombre de ambas comunidades, inclusive en la provincia.

Más allá de la región

En la zona, nadie señala "Embalse de Río Tercero", solamente "Embalse". Y en el propio Río Tercero, se indica "Embalse" por la comunidad, y "el lago en Embalse" o "el lago de Embalse", por el espejo de agua del lugar. Si bien, nadie dice "Embalse Ministro Pistarini", tampoco nadie señala "Embalse de Río Tercero". Quien alude al lago, cuando visita por ejemplo, Villa Rumipal o Villa del Dique, indica "el lago en Rumipal" o "el lago en Villa del Dique".

Sería interesante, que más allá de este informe, en este medio, muchos de llegada masiva repararan en el detalle, por lo menos, para comenzar a aclarar dicha confusión.