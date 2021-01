La autovía y el acceso a la conexión con el dique, Almafuerte y Río Tercero

La autovía Juan Baustista Bustos (ex Ruta Nacional 36), es una obra que lo cambió todo en la zona. Era muy esperada. En la misma hay diferentes nudos viales, excepto en la conexión entre la misma, con el dique Piedras Moras y la rotonda de la autovía que une a Almafuerte con Río Tercero.

Se trata de una obra vial que lo cambió todo en la zona. Desde la antigua ruta nacional 36, de dos carriles, a la actual Autovía Gobernador Juan Bautista Bustos, el tránsito entre Córdoba y Río Cuarto se agilizó, pero claro, no se trata de las dos únicas comunidades que la utilizan, sino de otras, menos o más alejadas. La traza de cuatro carriles, que une a ambas ciudades, en diferentes sectores de su recorrido, cuenta con rotondas (by pass viales) y hasta puentes, como en Despeñaderos, para ingresar a las poblaciones junto a la misma.

Llegando al lago Piedras Moras, se encuentra el acceso a lo que es la antigua ruta nacional 36, de dos carriles, en un tramo no muy extenso, hasta llegar a la anterior cabina de peaje, y desde allí, se deben transitar algunos kilómetros por una vía de cuatro carriles, hasta el dique, el cual se sortea por dos calzadas, llegando a la rotonda derivadora que se encuentra en la Autovía Gobernador Angeloz (ex ruta 6), que une a Almafuerte y Río Tercero.

Un acceso confuso y poco señalizado

Para quien no conozca la traza de la autovía Bustos, luego de pasar el nuevo peaje "Piedras Moras", se encuentra el acceso sobre una extensa curva. Si bien está señalizado, para quien transite de norte a sur (Córdoba-Río Cuarto), por lo menos llegar al mismo se presenta confuso. Se debe girar en un retorno, y luego acceder a la conexión. El ingreso al mismo, no es precisamente amplio y apenas un pequeño cartel es el que lo señaliza. Tampoco existe un indicador advirtiendo que, en ese sector, se trata de una ruta de dos carriles.

Quien no conoce ese lugar de la zona o utiliza por primera ocasión ese tramo, puede interpretar que, al igual que la autovía, se trata de un carril independiente y que el mismo tiene un solo sentido, lo que implica, además, un riesgo vehicular en el sector.

No existe, además, finalizado ese tramo de dos carriles, señalización a la altura de lo que era la vieja cabina de peaje, sin ningún tipo de iluminación, a pesar de existir torres con luminarias en el lugar, por lo menos por estos días, indicando que desde allí, se trata nuevamente de un recorrido a modo de autovía, por lo menos hasta el dique del lago Piedras Moras, cuyo puente es nuevamente de dos carriles.

El detalle, es que no solamente vehículos de Río Tercero, el centro urbano con más habitantes de la zona, utilizan esa conexión para dirigirse a Córdoba y retornar, claro, sino que también lo hacen conductores de Almafuerte, y quienes llegan desde poblaciones ubicadas al este por la autovía que une a las dos ciudades. La utilización vehicular de dicha conexión entre las dos autovías es importante, si se tiene en cuenta lo señalado.

Considerando dicha obra, la autovía, que mejoró sustancialmente el tránsito en ese sector de la zona, no son pocos quienes se han preguntado por qué no se previó el detalle de ejecutar un by pass vial, para hacer más práctico y sobre todo seguro el acceso a esa conexión, como el que se encuentra entre Almafuerte y Embalse, o como el puente que se construyó a la altura de Despeñaderos, que brinda ingreso a dicha población.

Algún cartel

Pasando la nueva cabina de peaje del Piedras Moras, sólo un cartel aéreo indica que a medio kilómetro se puede acceder por allí a Río Tercero. Luego, hay señalización, junto a la carpeta asfáltica pero precisamente la misma no es demasiada.

De hecho, a lo largo de la autovía no existen, y si los hay, son imperceptibles, carteles aéreos o junto a la autovía, indicando la distancia existente a Río Tercero, ciudad, que si bien no está junto a ésta, se encuentra por otra autovía a escasa distancia del corredor vial nacional. Debe recordarse que no sólo quienes habitan en dicha comunidad, una de las más pobladas de la provincia, son quienes viajan a la misma por distintas razones.

La autovía más extensa, nueva e importante de la provincia, tiene detalles para destacar, como la iluminación en los accesos a las poblaciones, junto a la misma (en el acceso a ese tramo, también existe). No obstante, algo que no es menos importante, es el que tiene relación con el acceso a dicha conexión vial, marcado no sólo por este sitio de noticias, sino por muchas personas, que habitualmente viajan a la ciudad de Córdoba, desde Río Tercero, de poblaciones ubicadas al este de la zona y hasta del propio Almafuerte, aunque a esta última ciudad se puede acceder por el nudo vial ubicado al oeste de la misma.

Para ese flujo vehicular, sin dudas, ameritaría una obra para mejorar el acceso a la conexión vial entre ambas autovías y con una de las principales ciudades de la provincia. Tal vez esté pensada. Por ahora, incluso para quienes hacen uso habitual de la misma, que conocen el sector, continúa siendo demasiado confuso. Y no sólo se trata de una cuestión de comodidad, sino, esencialmente de seguridad para quienes deben utilizarlo.