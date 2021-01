La oposición de Hacemos por Almafuerte, cuestionó la compra de una "Retropala"

"La oposición continua observando irregularidades en varias ocasiones, en este caso en las compras directas", señala en su publicación en Facebook de Prensa del bloque de Hacemos por Almafuerte, enviada a este sitio de noticias. Cuestionan que se haya optado, a través de una compra directa, por la adquisición de una "retropala", por parte de la administración del intendente, Rubén Dagum.

Señalan que la "Municipalidad tiene dos retropalas, una comprada en la gestión de (Adrián) Scorza, cero km, y otra en la gestión de (Daniel) López". Apuntan: "Ambas funcionan muy bien".

Recuerda el bloque opositor, que el responsable de compras, gestionó la adquisición de otra maquinaria similar. "La adquisición será por compra directa, es decir sin proceso de licitación, concurso, etc." Para ello, presentó dos presupuestos de firmas diferentes, se indica, correspondiente, en uno de los casos, a una empresa, y en los otros tres, a otra. El martes, se indicó desde prensa del bloque, que ya la adquisición se había efectuado.

De hecho, el municipio en su página de Facebook, muestra una serie de fotografías, en donde se observa la llegada de dicha maquinaria a la ciudad.

SEGUIMOS APOSTANDO AL DESARROLLO 🏗 Para poder hacer frente a todos los trabajos que estamos realizando, sumamos ➕ una... Publicado por Municipalidad de Almafuerte en Martes, 12 de enero de 2021

Los presupuestos, que generaron el cuestionamiento

Los presupuestos, se detallaba, eran los siguientes: "1) Retropala Michigan, usada 2018, 1.000 hs" de uso, por un valor de U$S 65.000 "en 5 pagos iguales"; "2) Retropala Novol nueva", por U$S 58.000 (más IVA) "entrega 50 % y cuatro pagos con 3 % de interés"; "3) Retropala Novol usada, 2017, 2.300 hs" de uso, por un valor de U$S 68.000 (más IVA) "entrega 50 % y cuatro pagos con 3 % de interés", o contado U$S 53.000 (más IVA). "4) Retropala JCB, usada, 2016, 2.300 hs" de uso, por un valor de U$S 75.000 (más IVA) contado.

La oposición señaló que se terminó eligiendo la primera opción, de la retropala Michigan, usada, 2016, con 1.000 hs de uso, por un valor de U$S 65.000. Recuerdan que uno de los concejales del bloque, había presentado "otro presupuesto por una retropala Michigan", del mismo modelo que el elegido, 2017, con 2.000 hs de uso, por un valor de U$S 58.870, "con pago a convenir". Señalan que dicho presupuesto "no fue tomado en cuenta y se eligió un modelo más costoso".

En la publicación, acompañada la imagen de un modelo de retropala, se indica: "Pese a los reiterados intentos de avasallar este poder, continuaremos por cada vecino velando por la transparencia y haciendo cumplir nuestro rol de control sobre el Ejecutivo, función nata de este cuerpo legislativo en su conjunto".

Qué es una retropala

La denominada "retropala" también es conocida como retroexcavadora, retrocargadora, excavadora mixta, cargadora mixta o pala mixta. Se trata de una máquina de construcción utilizada para realizar trabajos de excavación. Es una variante de la excavadora.

Se diferencia de la excavadora en que dispone de una pala adicional en la parte frontal, además del cazo o cuchara para excavar en el extremo de un brazo articulado montado en su parte trasera.

La retroexcavadora se utiliza habitualmente en obras para el movimiento de tierras, para realizar rampas en solares o para abrir zanjas destinadas al paso de tuberías, cables, drenajes, etc, así como también para preparar el terreno o firme donde se asientan los cimientos de los edificios.