La web provincial de inscripción para vacunarse y un solo lugar por ahora: Córdoba

Se puede ser de cualquier lugar de la provincia, sin embargo en la web habilitada para inscribirse, destinada a quienes deseen la vacuna contra el Covid-19, surge como único lugar de inoculación "Asignado" el Centro de Convenciones de la capital cordobesa.

Se conoce que actualmente se está vacunando al personal de salud de los Hospitales que dependen del Ministerio de Salud en todo el territorio provincial. También se trabaja en la logística para determinar qué espacios serán destinados a la inoculación de quienes lleguen luego. Actualmente figura como único sitio el que se señala para la capital cordobesa (por lo menos para esta zona), y puede que, sin dudas, luego eso cambie.

No obstante, a quien es del interior provincial, y desea recibir la vacuna, se le formula la siguiente pregunta: ¿tendré qué viajar a Córdoba? Puede que no sea así, pero ello genera la lógica duda, porque no está especificado, por ejemplo el nombre de una comunidad o región, y por caso una frase, por lo menos, que señale "lugar a designar".

La web

Se trata de la página https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar/. En la misma, se indicaba el pasado 3 de enero que "la provincia de Córdoba tiene el objetivo de ofrecer la inmunización contra el SARS-CoV-2 a la mayor cantidad de sus habitantes (con domicilio registrado en la provincia) y en el menor tiempo posible".

Se agregaba que "el proceso de vacunación será en forma escalonada, de acuerdo con la disponibilidad progresiva de las vacunas y la priorización de riesgo". Y se apunta: "En esta primera etapa,se inmunizará a profesionales de la salud vinculados con la atención crítica de pacientes Covid-19".

La inscripción puede realizarse a través del sistema Ciudadano Digital (CIDI), y será para aquellas personas mayores de 18 años que deseen estar en la lista de espera para recibir la vacuna, se apuntaba.

Todo lo señalado ya no se encuentra reflejado en la página. Ahora es solamente el encabezado: Vacunación Coronavirus en Córdoba; ¿Dónde me vacuno?; Ciudadano Digital; ; Ministerio de Salud.

En la parte inferior de la web, se encuentra un botón, que debe presionarse. Señala "Solicite Turno". Una vez realizado ese paso, se habilita un campo en donde se debe ingresar el número de documento del solicitante. Una vez colocado el número del DNI, existe otra tecla virtual, en donde se indica "validar su identidad".

¿En dónde me vacuno?

El pasado 3 de enero, llegó un mensaje a este sitio dando cuenta de esta situación. Se hicieron dos pruebas, con dos personas domiciliadas en Río Tercero y se publicó un informe. Se reiteró la prueba el domingo 12. El resultado, el mismo: "Centro de Vacunación Asignado: Centro de Convenciones Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos (...)" Al momento de pulsar en la tecla "Siguiente", redirige al solicitante a la web de Ciudadano Digital. Nueve días después, nada cambió en el sitio y todo continúa en la capital.

Obviamente, hasta allí llegó la prueba de este sitio, precisamente por el interrogante: ¿Únicamente, los habitantes de la provincia tendrán la opción del "Centro de Vacunación Asignado" que es el Centro de Convenciones Brigadier Juan Bautista Bustos?

Como está señalado, se puede inferir que luego se derivarán las solicitudes de inscripción para recibir la vacuna a cada lugar de la provincia o por lo menos en un centro regional. Lo llamativo, además, es que en el segmento para validar la identidad, en la parte superior figura:"¿Dónde me vacuno?" Si alguien se rige por ese interrogante, en primera instancia, figura, como está señalado, el centro capitalino.

Lo que sigue

Los dos pasos siguientes, que son "Solicitar Turno" y "Revisión de Datos", no se aplicaron en la prueba que realizó este sitio de noticias, por razones obvias. Se prefirió aguardar, para conocer concretamente, llegado el momento, los centros de vacunación asignados para el interior de la provincia. Se intuye que así suceda.

Se conoce que, por ejemplo, en Río Tercero se estuvieron evaluando lugares con espacios abiertos, en donde se podría vacunar, más allá del personal de salud de las áreas críticas Covid-19, que está recibiendo la Sputnik V, en el Hospital Provincial; o en el caso de Calamuchita, en el Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa.

"Ocurre que después se vacunará en los diferentes puntos del interior, por ahora, la inscripción figura de esa manera, con ese centro asignado para el registro de turnos", señaló una fuente de Salud. Puede que seguramente, sin dudas, así será, porque de lo contrario no tendría sentido, según pudo conocer este sitio de noticias, que en Río Tercero, por ejemplo, ya haya tres puntos casi confirmados en donde se vacunará en otras etapas.

No obstante, que en una web para todos los habitantes de la provincia, surja, al momento de inscribirse, por lo menos para esta parte de Córdoba (tal vez en otra sea diferente), un centro de vacunación únicamente ubicado en la capital provincial, genera en muchas y muchos que desean inscribirse, dudas en hacerlo. Y no concluyen el trámite.

Un lector dejó su opinión acerca del anterior informe: Cuando se carga el Nº de documento, se accede a los datos de la persona, entre ellos su domicilio, en mi caso es Río Tercero, hice la consulta y me indica: "Centro de Vacunación Asignado / Centro: Centro de Conveniones Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos / Dirección: Ramón Cárcano s/n. Creí que era un sitio del Ministerio De Salud de la Provincia de Córdoba (...), concluyó casi a modo de ironía por el centralismo, en relación a que exista sólo un centro asignado, en la capital. Y que, en todo caso, no se realice una aclaración, que luego, si así sucede, se designarán otros sitios.

Sería interesante que se aclarara en dicha web, lo que despertó el lógico interrogante en muchas cordobesas y cordobeses que residen en el interior provincial, y más aún considerando que se trata de algo, para muchas personas, no sólo los mayores de 65 años y quienes están en grupos de riesgo, la vacunación, que genera expectativas.