Calamuchita: siete profesionales de la salud con Covid-19 en el Hospital de Santa Rosa

La noticia sobre siete profesionales de la salud del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, que se encuentran contagiados de Covid-19, se conoció en la jornada del viernes. Ante ello, desde el nosocomio, a través de su vicedirectora, Sandra Larrazabal, se amplió esa información con detalles a la prensa.

La profesional, explicó que los detalles es para que "la situación sea tomada en su exacto contexto". Agregó: "Durante toda la pandemia hemos tenido 14 profesionales que se han contagiado, de los cuales siete están como casos activos en este momento. Seis fueron diagnosticados esta semana".

Larrazabal, señaló que uno de de los profesionales "se contagió durante sus vacaciones en Buenos Aires y permanece haciendo el aislamiento allí". "El resto es de alguna localidad de la zona o de la ciudad de Córdoba", indicó.

Sobre la vacunación, indicó que "algunos se habían alcanzado a vacunar". No obstante dijo que deben "recordarse dos cosas: esta vacuna no reproduce la enfermedad ya que no contiene al virus ni a su genoma completo. Y por otro lado, la inmunidad que da esta vacuna recién la tendremos dentro de 30 y 40 días y será del 90 por ciento aproximadamente".

Manifestó que resta que quienes fueron vacunados, reciban "la segunda dosis y esperar a que se produzcan los anticuerpos". "De todos modos, es muy importante aclarar que la vacunación no nos exime de usar todas las medidas de protección", puntualizó la profesional.

Detalló que no se han detectado contactos estrechos en el ámbito laboral. Hay dos profesionales aislados por ser esposos de personas con resultado positivo para Covid-19.

Sobre el funcionamiento del nosocomio y en qué medida puede afectar el funcionamiento del mismo, que siete integrantes de su plantel profesional, se encuentren con coronavirus, señaló: "Vamos a tratar de que afecte lo menos posible. El Ministerio adelantó el nombramiento de algunos cargos que estaban pensados para cuando estuviera el hospital modular, justamente para tratar de no resentir el servicio".

Finalmente, indicó: "¿Nos asusta que siete profesionales del hospital estén con Covid? Bueno, cuidémolos un poco más, usemos todas las medidas de protección". Y enumeró: "Alcohol en gel; barbijo; circulación de aire; distanciamiento".