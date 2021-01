Duro comunicado del Centro de Comercio de Villa G. Belgrano sobre lo ocurrido en Santa Rosa

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de Villa General Belgrano, publicó un duro comunicado sobre lo ocurrido el jueves en Santa Rosa de Calamuchita, con una multitud de jóvenes en uno de los balnearios. "Nuestra localidad vecina, Santa Rosa (...), es tristemente noticia por ser ejemplo de lo que no debemos hacer", señala uno de los párrafos.

"Realmente no estamos entendiendo el gran riesgo de NO cuidarnos", comienza señalando el comunicado. Y agrega: "Hoy nuevamente, nuestra localidad vecina, Sta. Rosa de Calamuchita, es tristemente noticia por ser ejemplo de lo que NO debemos hacer, nuevamente CERO CUIDADO, CERO CONTROL y CERO RESPONSABILIDAD SOCIAL".

Recuerda el comunicado: "Meses enteros nuestros comerciantes de todo el Valle de Calamuchita, esperaron y se prepararon para recibir al turista con los cuidados y protocolos".

Prosigue en la publicación, acompañada por las fotografías de la multitud de jóvenes reunidos en uno de los balnearios de la vecina ciudad: "Para luego ver estas imágenes y sentir la sensación de que NO ENTENDIMOS NADA y una gran decepción por la falta de COMPROMISO EN GRAL POR MANTENER LOS MININOS CUIDADOS".