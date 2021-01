Preocupa en Hernando un nuevo aumento de contagios de Covid-19

Hernando, entre septiembre y octubre mostró la mayor cantidad de contagios de Covid-19. El sábado 5 de septiembre se confirmaba el primer diagnóstico positivo para coronavirus. El 8 de septiembre, ya eran cinco, y un mes después, el 5 de octubre, el total de contagios era de 291 con 13 personas fallecidas.

El 5 de noviembre, dos meses después de confirmarse la primera persona con Covid-19 en la ciudad, el total de contagios había ascendido a 702 y los fallecimientos eran 21. Los denominados "casos positivos activos", esto es personas que cursan la enfermedad, había descendido a 40.

El 9 de diciembre, el municipio informaba que quedaban tres "casos positivos activos", mientras que los contagios acumulados eran 809 y 23 los fallecimientos. El 21 de diciembre, con el inicio del verano y antes de las fiestas de fin de año, los contagios sumaban 825 y las personas que cursaban la enfermedad eran cuatro.

El secretario de Salud Municipal, en esa jornada, Ricardo Bianchini, señalaba que el virus no se había marchado. En una conferencia de prensa señalaba que se estaba cerrando un año con "muchas ausencias en la ciudad". Indicaba que "si bien" los contagios a nivel nacional, provincial y local, "habían descendido" todavía había "casos positivos". "Y eso que nos está diciendo, que hay circulación viral; que esté disminuida, solamente se lo atribuye a un factor climático", expresaba y recordaba que en hasta esa fecha, en diciembre, la ciudad había sumado otros 23 contagios. "El virus sigue estando, no nos podemos descuidar, no nos podemos relajar", advertía.

El 29 de diciembre, se notificaban 10 nuevos contagios; el 30 del mismo mes, eran 14 en una jornada; el jueves 31, el año se cerraba con 15 diagnósticos confirmados. Luego de algunos días con casos diarios que no superaban los cinco, el 6 de enero se informaron otros 13 contagios. La ciudad, de esta manera, que había logrado aplanar la curva y los "casos positivos activos", llegó al miércoles con 50 personas cursando la enfermedad, 350 aisladas y un total de 898 contagios desde iniciada la pandemia, con 23 fallecimientos.

En concreto, la totalidad de personas con la enfermedad activa, que el pasado lunes 28 de diciembre eran dos, pasaron, como está señalado, a ser 50 el miércoles 6 de enero. Las personas aisladas, que eran 15 para esa fecha de diciembre, esta semana, llegaron a las 350, según el último reporte municipal.

La Municipalidad informó esta semana, más concretamente el lunes 4, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, lo siguiente: A raíz del incremento de casos de Covid en la ciudad desde la Dirección de Deportes y Recreación se informa que queda suspendida la Olimpiada Interpiletera 2021. Lamentamos esta decisión que sin duda, nos beneficia a todos, deseando que el próximo año pueda realizarse. Por su parte, según lo reportó la emisora RH1 Integración, el Geriátrico de la Fundación Hernando, decidió este miércoles suspender las visitas.

En un comunicado, señaló: "Queremos comunicarles que dado a las razones de público conocimiento respecto de la Pandemia, hemos determinado suspender temporalmente las visitas al Hogar. El cronograma de las mismas se dejará en suspenso por el término de 15 días en principio (...)"

Elizardo Dávila, presidente del Círculo Médico de Hernando, en diálogo con los colegas de Radio Integración, el martes mostraba su preocupación por la situación: “El virus no se fue, convive con nosotros. Los eventos previos a las fiestas, cierres de año, egresados hicieron que a cinco días de enero estemos teniendo casos importantes. Ahora la nueva franja etaria es de personas jóvenes".

Dávila, agregó: "Para nosotros es lo mismo de antes, no es un rebrote, ni una nueva cepa; esto es una reactivación de casos. El virus se mueve exclusivamente con las personas: mientras haya movilización avanza. Nuestra preocupación tiene que ver con tratar de mantener la memoria, no olvidarnos de todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hablado. Las personas jóvenes son asintomáticas pero son contagiantes".

Y señalaba: "Todo lo contrario a las personas de riesgo de más de 60 años que sufren las consecuencias más serias de todo esto. Lo cierto es que el punto que hay que subrayar es la responsabilidad social. Eso es la base de la prevención. La enfermedad se para en dos tres patas: la vacuna, el testeo masivo para identificar los sectores de mayor problema con la enfermedad y la responsabilidad social para el cuidado preventivo”.