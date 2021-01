El Centro de Capacitación de Fábrica Militar Río Tercero, con el secundario, amplía su oferta educativa

Para quienes han repasado la historia no sólo de Fábrica Militar, sino además de Río Tercero, conocen que la industria no sólo fue históricamente una fuente laboral, la que, además, generó un movimiento económico en la ciudad. En la Escuela de Aprendices, se formaban no sólo los futuros trabajadores de la planta estatal.

Desde el establecimiento, surgió mano de obra calificada y profesionales, que cursados sus estudios universitarios, se desempeñaron también en el ámbito privado. Cerrada en los '90, fue reabierta en el año 2009 como Centro de Capacitación Profesional, con cursos de oficios tales como Operador de Procesos Químicos, Soldador, Electricista Domiciliario e Industrial, Tornero, Fresador, Diseño e Impresión 3D, entre otros.

La novedad, al cierre de 2020, es que desde este año, en dicho Centro de Capacitación Profesional, los trabajadores de la industria podrán terminar el secundario, ya que se abre el nivel medio para adultos como un anexo del Cenma de Almafuerte. "Ese era uno de nuestros mayores objetivos, además de incrementar la productividad, y reincorporar a los operarios que habían sido despedidos en la anterior gestión, progresivamente", señaló hace algunos días el director del establecimiento, José María López.

López remarcó la importancia de que los trabajadores puedan completar sus estudios secundarios. "Es que necesitan de ese requisito para ser recategorizados", señaló. "Además, la fábrica, no sólo debe ser un polo productivo, sino también un polo educativo, como lo fue en su momento con la Escuela de Aprendices", indicaba.

El pasado miércoles 30 se anunció la apertura de dicha sede semipresencial como Anexo del CENMA Almafuerte. De la reunión que se realizó por Zoom participaron: Carlos Brene, Director de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de la Provincia; Nicolás Panicheli, Gerente General de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado; el director, José María López; Daniel Llanos, Inspector de Zona IV; Marcela Cornalino, directora del CENMA Almafuerte; y Gerardo Acevedo, Responsable de Gestión de Personal de FMRT - Coordinador de Capacitación y Desarrollo de Fabricaciones Militares.

De esta manera, en principio, los trabajadores de la industria que no tengan su secundario completo, podrán concluirlo en el establecimiento que se encuentra en el predio estatal. Luego, se ampliará la oferta formativa a sus hijos mayores de 18 años, a trabajadores de otras industrias locales y quienes estén interesados.

La orientación será Bachiller Metalmecánico. Son 94 los trabajadores de la industria estatal que podrán terminar su secundario, precisamente en el ámbito en donde desarrollan sus tareas laborales.