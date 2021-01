Resultados de "Verano en el marco de la pandemia: ¿en casa o visitando algún lugar?"

La encuesta realizada por este sitio de noticias, a través del recurso que brinda la plataforma con la que se diseña, devela que la mayoría optó, según la misma, en este verano y por la pandemia, pasar sus vacaciones en sus comunidades y aprovechar en el día propuestas locales y regionales, durante la temporada estival de 2021.

Aclarando siempre que no se trata de un relevamiento, como los de diferentes consultoras, considerando rangos de edades o residencia, sino simplemente de la elección de cinco opciones, es que se realizó la misma. Tuvo dos cortes: el primero fue en las dos últimas semanas de noviembre, el segundo, en las dos últimas de diciembre. En ambos casos, no variaron los porcentajes, por lo que en este informe están los totales.

Verano 2021 en el marco de la pandemia: ¿en casa o visitando algún lugar?, fue la pregunta principal. Bajo ese interrogante, se plantearon cinco opciones: A) Me quedaré en donde vivo y pasaré el verano con las opciones locales B) Tengo previsto viajar a algún lugar turístico por unos días C) Tengo previsto viajar en el día a algún balneario cercano C) Aún no lo tengo decidido D) Esperaré a que llegue una vacuna y allí decidiré.

Debe aclararse que no se consideran las respuestas que se brindaron en las redes sociales del sitio y que no pulsaron algunas de las opciones precedentes. No obstante, tras un repaso de las mismas, no hay diferencias con los resultados que brindó el cuestionario.

De las respuestas en el sitio, algo menos de 100 (en las redes fueron muchas más), la opción Me quedaré en donde vivo y pasaré el verano con las opciones locales , fue la de mayor porcentaje con un 32 por ciento; mientras que la de Tengo previsto viajar en el día a algún balneario cercano, fue elegida por un 14.9 por ciento.

En las respuestas se percibió, tanto en la primera etapa de la encuesta, en noviembre, como en la segunda, en diciembre, una indecisión, puede que aguardando como se planteara la situación al comienzo de la temporada alta, el 1 de enero. Aún no lo tengo decidido, fue la que ocupó el segundo lugar, con un 25.4 por ciento.

La posibilidad de que, como se anticipa, entre enero y febrero, lleguen más de 10 millones de vacunas Sputnik V, en principio y se inocule a los denominados "grupos de riesgo", la opción Esperaré a que llegue una vacuna y allí decidiré, obtuvo el 14.9 por ciento.

Finalmente, al parecer, por lo menos al momento de la consulta, no eran muchas las personas decididas a pasar algunos días en otro lugar. Tengo previsto viajar a algún lugar turístico por unos días, obtuvo el 11.9 por ciento.

Si se consideran dos opciones, Me quedaré en donde vivo y pasaré el verano con las opciones locales (32.8%) y Tengo previsto viajar en el día a algún balneario cercano (14.9%), las mismas completan un porcentaje del 47.7 por ciento, casi la mitad de las respuestas. En la zona, de sierras y en el llano con balnearios junto al río Ctalamochita, pero también con complejos con piletas, se plantea como una alternativa: hacer la base de las vacaciones en cada casa, y desde allí, durante el día aprovechar la propuesta más cercana.

Este último punto, no es absoluto, ya que los visitantes a esta web, no sólo son de la región, sino de diferentes sitios del país. Por ejemplo, de Buenos Aires, según la estadística de Google Analitycs, existe una importante cantidad de lectores del sitio, al igual que de otras poblaciones de Córdoba, alejadas de las sierras. No obstante, en muchos de esos lugares, también existen alternativas estivales, ya sea complejos con pileta o ríos cercanos.

Un alto porcentaje, en tanto, respondió Aún no lo tengo decidido, con más de un 25 por ciento. Si al cierre de diciembre, la curva de contagios no solo que había detenido su descenso, aplanándose, sino que ya comenzaba a mostrar nuevamente un incremento de los mismos, generando preocupación, puede que ese porcentaje se haya dividido, y con más personas que se inclinaran por no pasar una estadía lejos de su hogar.

Por último, están quienes aguardarán que se comience a vacunar, y que dicha inoculación comience a detener la pandemia. Un 14.9 por ciento, que no es poco, optó por Esperaré a que llegue una vacuna y allí decidiré.

Otro factor que puede y seguramente incide es el económico. No todas las personas cuentan con los recursos para abonar una estadía por algunos días en plazas de alojamiento. No obstante, la pregunta a la consulta, fue clara: en el marco de la pandemia: ¿en casa o visitando algún lugar?, o sea, aludiendo a lo sanitario.

Considerando las respuestas, muchos y muchas, son quienes prefieren adoptar previsiones sanitarias, casi la mitad de quienes participaron. O puede que un porcentaje aún más alto.