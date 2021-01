El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, dejó un mensaje por el nuevo año

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, a través de un mensaje escrito dirigido a la comunidad, dejó su saludo poco antes de iniciarse el 2021. "Les pido que me ayuden a transitar el camino que viene, como me ayudaron en este 2020", señala en uno de los párrafos.

El mensaje del jefe comunal, señala:

Queridos Riotercerenses:

Elegí esta forma de comunicarme porque ha sido la manera en que este año nos hemos mantenido informados.

Les hablo desde lo mas profundo de mi corazón, este año los equipos de salud, de emergencias, los empleados municipales, los bomberos, las instituciones, los empresarios y cada uno de ustedes, hicieron un esfuerzo descomunal, económico, afectivo, psicológico, moral para sobreponernos a esto, que nos ocurrió a todos, por ese esfuerzo, les agradezco y les pido que sigamos, que no nos relajemos, que no aflojemos.

Que podamos trabajar, vernos, abrazarnos, depende más de nosotros que de cualquier decisión del estado o cualquier vacuna.

Les pido que me ayuden a transitar el camino que viene, como me ayudaron en este 2020.

No puedo prometerles que no enfrentaremos problemas, si me comprometo nuevamente a hacer el mayor de mis esfuerzos para sacar la ciudad adelante, ningún virus nos va a detener.

Fuerte abrazo a cada [email protected], feliz 2021 para los que están, y un abrazo al cielo para los que nos dejaron.

Espero contar con ustedes, ustedes saben que cuentan conmigo.

Marcos Ferrer, Intendente Municipal