El registro de la lluvia en diciembre y la última semana del año en Río Tercero

Tiempo 30/12/2020 Por Tercer Río Noticias

Si bien aún no finalizó el año, no se prevén precipitaciones en la jornada del 31, cuando se cerrará 2020. En la última semana del año, llovió el lunes y el viernes por la madrugada. El registro acumulado de la última semana en Río Tercero. Y también de diciembre, con un promedio no muy distinto al histórico para esta zona.