El año 2020 y un recuerdo del futuro

La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. (Julio Cortázar)

-----------------------------------------------------

El joven frunció el entrecejo, cuando comenzó a indagar en lo sucedido. No solamente era el dolor por la pérdida, con actos solidarios, claro, sino también por todas las miserias que puede desplegar el ser humano. Pensó en quienes se habían marchado y se restregó el rostro en un gesto de angustia. Pensó en su abuelo. Pensó en tantos abuelos y abuelas.

Deslizó con su dedo la pantalla de su dispositivo. Lo hizo una y otra vez. Recorrió las noticias del 2020: millones de contagios; millones de muertes. "Terrible, terrible", musitó.

No se dejó de sorprender con las reacciones sociales: mientras las personas morían por ese virus desconocido; mientras estaban quienes ofrecían sus vidas para salvar las de otras personas, estaban quienes negaban lo sucedido. "Pero no se puede negar la realidad", discurrió. "¿Cómo es posible que se haya llegado a tanto?", dijo. "¿Como es posible?", repitió.

No era como la "Gripe española" de principios del siglo 20, mal llamada así ya que la misma no se inició en ese país, sino que los medios le otorgaron mayor difusión. No. Era diferente. Había aviones que trasladaron ese virus a distintos países del planeta con mayor rapidez.

Siguió deslizando su dedo en la pantalla de su dispositivo. Continuó repasando las noticias. Las imágenes: calles desiertas, en las grandes y pequeñas ciudades; confinamiento, en los países más ricos y en los países más pobres; la gente desesperada por querer salir, intentando recuperar, aunque más no sea, un poco de esa rutina extraviada.

Y las autoridades, los sanitaristas, especialistas, pidiendo no hacerlo, advirtiendo sobre la letalidad del virus, en los mayores, en las personas con enfermedades. Y revisó declaraciones de dirigentes, y hasta de supuestos especialistas, en realidad panelistas, indicando que no era para tanto. "¿Cómo ha sido posible?", se interrogó otra vez.

En ese repaso, una imagen le llamó la atención. No comprendió muy bien por qué, ya que no era diferente a otras, en donde se apreciaba a un médico, supuso, o a un enfermero, tal vez, con esos trajes para evitar el contagio. No supo, en ese momento, el por qué esa imagen le había llamado la atención. Esa imagen. Era similar a las otras, pero para él era distinta.

-----------------------------------------------------

Percibió como una lágrima caliente recorrió su mejilla. Luego fue otra. Y después otra. En la cama esa mujer dejó de respirar. Y esas lágrimas fueron demasiadas. Su rostro estaba empapado. "Carajo, carajo...", refunfuñó. "Y acá adentro de este traje de astronauta, sin ni siquiera poder secar mis lágrimas", agregó. Una de sus compañeras, una enfermera, lo observó. Meneó su cabeza como señalando "ya no podemos hacer nada más". Adivinó, casi, detrás del acrílico, los ojos humedecidos de la mujer. También lloraba. Sí. Lo hacía como él.

Lloraban, él y ella, por esa mujer de la que no conocían demasiado. Recordó cuando su abuelo le solía señalar que "los hombres no deben llorar". "¡Qué mierda no vamos a llorar, cómo no vamos a llorar con semejante desastre!". Terminó su turno, extenso, agobiante por tanto dolor. Se retiró ese traje. Y se dirigió a su hogar. Necesitaba regresar a su hogar.

En el camino no podía dejar de pensar en esa mujer, en el hombre que por la mañana también había muerto, en la anciana de la jornada anterior, con igual destino, y en el abuelo del día previo que bien podía haber sido su abuelo. También permaneció pensativo por el joven de 35 años que había luchado hasta el final. Se lamentó por ese muchacho, con una enfermedad crónica, pero que de no haber sido por ese maldito virus, estaría vivo.

También llegaron a su mente quienes, como él, se encontraban en el límite de un contagio inminente, en aquellas y aquellos que, como en su caso, hacían lo que podían, como podían, y habían enfermado. Muchos y muchas, no habían superado la complicaciones generadas por ese virus que apenas se estaba conociendo. La necesidad de una o más vacunas, urgía.

Llegó a su casa. Ya no se escuchaban los aplausos como en el comienzo, cuando se reconocía al personal de salud. Era silencio. Y a esa hora, un silencio casi atronador, solo alterado por algunas bocinas o el ronroneo lejano de algún motor. Su compañera y los dos pequeños hijos de ambos dormían profundamente. Abrió la heladera. Allí le había dejado algo para comer. Lo calentó, se sentó a la mesa y encendió el televisor. Recorrió varios canales. Buscaba algo para distraerse, sí, que lo sacara por un momento de eso que estaba viviendo el mundo, y él, estaba allí, en esa guerra ante ese enemigo invisible y devastador.

Pasó, sin desearlo, aunque al fin y al cabo se percató que de alguna manera lo había buscado, por el segmento de los canales de noticias. En uno de ellos, algunos manifestantes quemaban barbijos; en el otro, un panelista hablaba de la "libertad", que decía, les habían arrebatado. "La libertad...", discurrió. "Si entendiera qué es la libertad", prosiguió pensando. "Que me hable a mí de la libertad; que le explique de su libertad para contagiarse y de salir a contagiar a quienes ni siquiera pueden despedir a quienes más quieren", reflexionó. Escuchó a quienes negaban la existencia del virus. Fue demasiado. Apagó el televisor.

-----------------------------------------------------

El muchacho leyó algo que se indicaba en el informe que estaba repasando. "Esto hará a los que son buenos más buenos, y a los que son malos más malos, pero los buenos siempre ganan. Aunque no lo parezca, siempre ganan la batalla", afirmaba quien era consultado.

La fotografía y ese hombre con el traje. La mayoría de las imágenes que acompañaban a las noticias eran similares: personal de salud vestido de esa manera, grandes y chicos con barbijos, presidentes con citas textuales sobre la pandemia, y especialistas. En pleno confinamiento o cuarentena, en el inicio de todo, las imágenes de las calles con animales salvajes deambulando por las mismas; las aguas de Venecia, en Italia, como nunca se habían observado; las avenidas desiertas de vehículos o con muy pocos que las transitaban.

La naturaleza que en poco tiempo se había recuperado, también se reflejaba en las noticias. No obstante, la imagen de ese hombre, ese personal de salud, era la que, por alguna razón, más lo había impactado. Verificó el medio que había publicado el informe y la agencia a la que pertenecía la fotografía. Tenía qué determinar quién era. Intuyó que conociendo el lugar, el centro de salud en donde había sido tomada, tendría la primera pista.

Revisó videos, inclusive de líderes mundiales hablando sobre lo que sucedía: uno, promocionando una supuesta cura, con un medicamento que se desaconsejaba; otro, incitando a que la gente saliera sin cuidarse, asegurando que se trataba de "una gripeciña"; otro, señalando que se aplicaría la "inmunidad del rebaño" en su país, hasta que terminó contagiado y en grave estado, cambiando su postura. También recorrió las noticias sobre la carrera para lograr una vacuna, la ansiada y esperada vacuna. No eran pocas las que aceleraban sus ensayos para terminar con la pandemia. Y las económicas, además, porque se planteaba el debate entre confinar por la salud o seguir como si nada. En concreto el virus había sido claro: todas las economías del mundo se habían desplomado, como fuera.

Observó por el cristal de su departamento el exterior. Afuera las luces de los edificios, aquellos más antiguos, aquellos más nuevos, titilaban. Se apoyó en la ventana, visualizando, ahora, el cielo poblado de estrellas. Las figuras de sus manos quedaron impresas en el vidrio. El murmullo de la ciudad, a esa hora, apenas era eso, un murmullo, sin estridencias.

-----------------------------------------------------

Estaba allí, como aquellas y aquellos a quienes había atendido. Estaba allí, en una cama con oxígeno. Todo había comenzado con una tos seca, dolor de garganta y unas líneas de fiebre. Inmediatamente tuvo su diagnóstico: estaba contagiado. Su familia, por lo menos, pensó, también lo estaba, pero se encontraba bien. Se esperanzó. Lo importante era su familia.

Estaba allí, en esa cama, mientras la misma mujer, su compañera de trabajo, con la que habían llorado juntos la partida de aquella paciente, lo observaba detrás del acrílico de su máscara. Descubrió, en ese momento, sus ojos humedecidos. Estaba agitado. "Todo va a salir bien", le dijo. "Sos fuerte, te vas a recuperar y tu familia está bien", intentó tranquilizarlo. La escuchó con su voz lejana, tal vez por la máscara, quizás por su estado.

La mujer, aquella compañera de tantas jornadas intentando salvar vidas, depositó su mano cubierta por un guante en la suya, desprovista ahora de alguna protección. Intentó armar una frase, ordenar algunas palabras, retirándose por un momento la mascarilla que lo ayudaba a respirar. "Nos enseñaron a salvar vidas...", expresó, apenas con un hilo de voz. "No a despedir a tantas vidas. No nos prepararon para esto", completó, lamentándose.

Ella aferró aún más su mano. La apretó con esa división que ofrecía el látex del guante, esa protección que hubiera querido arrojar a un cesto de basura. Extrajo su teléfono celular y le mostró un video. Allí, sus dos hijos y su esposa, le decían que estaban bien y que él también lo estaría, que no debía preocuparse. Lo tranquilizó el observarlos en esa pequeña pantalla. Se sacó la mascarilla nuevamente. Su compañera procuró evitar que lo hiciera, pero no pudo impedirlo. "¿Sabés una cosa?", le dijo, con su voz entrecortada. Ella asintió con su cabeza. "Pensé que esto nos haría mejores, pero ya no estoy tan seguro", le dijo.

La mujer apretó nuevamente con fuerzas su mano. "Sí, quedáte tranquilo, nos hará mejores, porque así debe ser, por quienes ya no están, y por quienes todavía nos quedamos. No puede ser de otra manera", le respondió. Él sintió como nuevamente las lágrimas fluían de sus ojos, como recorrían sus mejillas y como se introducían por la mascarilla que le proporcionaba el oxígeno, hasta llegar a su boca, con ese gusto salino de las lágrimas.

-----------------------------------------------------

Estaba esperando el muchacho con ansiedad aquella noticia: el lugar de la fotografía. Luego trataría de indagar en quién podía ser aquel hombre que se ocultaba en el interior del traje de protección para evitar el contagio. De la agencia de noticias, le informaron que chequearían en sus archivos y, además, podían, quizás, brindarle el nombre de quien salía en la imagen. Era quien había hablado con el autor del informe. No sería tan difícil.

Mientras aguardaba, y llegaba el cierre de año, otro año más en el calendario infinito de la humanidad, seguía repasando aquellas noticias. En breve saldría de su departamento para celebrar con la familia. Una cena con el brindis de la medianoche, tradición que nunca se había perdido ni se perdería. Observó las informaciones que aludían a las llegadas de las primeras vacunas. Leyó que especialistas señalaban que si el ser humano había extendido su expectativa de vida, era por el agua potable, por las vacunas y los antibióticos.

También repasó nuevamente aquel informe, con esa fotografía, y ese hombre, y lo que decía ese hombre en ese informe, y lo que soñaba ese hombre en ese informe: "Esto hará a los que son buenos más buenos, y a los que son malos más malos, pero los buenos siempre ganan. Aunque no lo parezca, siempre ganan la batalla". El mundo se había colocado patas para arriba con esa pandemia. Sí, muchas cosas habían cambiado. Muchas. Demasiadas.

Observó la hora. Ya debía concurrir a la casa de sus padres, en donde celebrarían la llegada del nuevo año. Como siempre. Como era tradición. Se sumarían algunos amigos. Aguardaba ansioso el mensaje que le indicara quién era ese hombre, el de la fotografía, aunque no existía respuesta alguna. "Será mañana, sí, seguramente será mañana", se dijo.

Tomó un taxi que lo llevó a la casa de sus padres. Allí cenaron y se prepararon para el brindis. Estaban listos para hacerlo, cuando escuchó el sonido de su dispositivo móvil. Se detuvo. Bajó la copa. Lo observaron. Visualizó la pantalla con el mensaje y comenzó a llorar. Su madre se acercó y lo abrazó. Su padre hizo lo propio. Se calmó. "Es que... es que...", alcanzó a señalar. Levantó la copa y la dirigió a una estrella: "Eras vos nono. Eras el de la foto. Tenías razón. El mundo es un lugar mejor. Sí, los buenos siempre ganan".

Un holograma dibujó en el cielo una frase: "Feliz Año Nuevo. Bienvenido 2040".