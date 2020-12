Autorizarán sitios de "esparcimiento" nocturno para los jóvenes en Río Tercero

El intendente, Marcos Ferrer, señaló el viernes que se decidió habilitar lugares nocturnos de "esparcimiento" para que los jóvenes concurran a los mismos. Lo hizo en el contexto de la conferencia de prensa que brindó para explicar la actual situación epidemiológica en la ciudad. Si bien indicó que no se puede pensar que "lo peor ya pasó", manifestando que existe un relajamiento en los cuidados sociales y apelando a que eso cambie, justificó la decisión, indicando que las reuniones de jóvenes ya suceden clandestinamente.

Es por ello, señaló, que se analizó la opción de autorizar lugares "controlados", en espacios abiertos o con mucha "circulación de aire". Indicó que en la clandestinidad no sólo se corre con el riesgo de los contagios de Covid-19, sino de otros, como peleas, abuso de alcohol, en lugares en donde el contexto es de un descontrol.

"Quiero ser claro en esto, porque puede parecer contradictoria una cosa con la otra", señaló el intendente, al aludir a la autorización de este tipo lugares de esparcimiento, luego de plantear que se corre con el riesgo de que se pueda producir "un rebrote" por el relajamiento en los cuidados, y que se tenga, en algún momento, que retornar de fase.

Noticia relacionada: Conferencia de Ferrer en Río Tercero: "No cometamos el error de creer que esto terminó"

"El esparcimiento ocurre clandestinamente"

"¿Por qué nosotros decimos que debe habilitarse la actividad de esparcimiento?", interrogó el intendente Ferrer. Y prosiguió respondiendo a esa pregunta: "Porque el esparcimiento está ocurriendo lo mismo de manera clandestina y mi discusión con el Coe Provincial, tiene que ver con eso: negar una realidad. El Coe niega una realidad. Los chicos se están juntando. Lo sabemos todos, ustedes (por la prensa), la gente que me está mirando, y nosotros. Lo hacen de manera clandestina, en domicilios, campos, en el balneario".

El jefe comunal, indicó que "el virus es un riesgo, pero también es un riesgo todo lo que pasa en la clandestinidad". Enumeró que se generan situaciones como el "exceso de alcohol o alguna pelea". Citó como ejemplo lo sucedido en Río Cuarto recientemente. "Hubo un tiroteo, un apuñalado y nosotros no estamos exentos de que nos pase algo así, porque lamentablemente en un contexto descontrolado en donde ninguna autoridad interviene, en donde no hay nadie que organice, con mucha gente, puede pasar", señaló.

Ferrer, reiteró que la postura del Ejecutivo Municipal, en su persona como intendente "de habilitar lugares de esparcimiento, tiene que ver con que el esparcimiento o la juntada está ocurriendo lo mismo". "Y no podemos ser tan necios negando eso, porque la más fácil, es decir 'no habilito nada y miro para otro lado'", dijo el jefe comunal riotercerense.

Expresó que no quiere que se reúnan en un ámbito como el que planteó, en donde, citó como ejemplo, que las jóvenes tengan que hacer sus necesidades "sin un baño, en el balneario, como lo están haciendo, y que sea todo un descontrol, en dónde no se sabe qué cantidad de gente hay, de dónde vienen, por dónde se van, ni por dónde entran".

Dijo que en función de ese análisis la decisión que se adoptó es la de "habilitar lugares para que los chicos tengan esparcimiento, con protocolos y cuidados". "Lo hicimos con las cenas de egresados, porque en realidad no fueron fiestas, con los actos protocolares de egresados, y lo queremos hacer con la actividad nocturna", expresó Ferrer.

Opciones al aire libre

Y agregó que las condiciones serán "que todos los lugares que se habilitarán van a tener opciones al aire libre". "Hay lugares que serán totalmente al aire libre", señaló y lugares que tendrán gran parte de sus espacios de mucha circulación de aire. Y aclaró que no habrá "boliches como los conocemos", en sitios cerrados, con aglomeración de personas.

Indicó Ferrer que se propiciará "lugares de esparcimiento con distanciamiento social, con el barbijo y con mucho espacio al aire libre, que haya mucha circulación de aire". "Ya lo hemos hablado con empresarios", señaló el intendente, sobre las condiciones que se solicitan.

"¿Vamos a evitar los contagios con eso? No, probablemente no, pero tampoco los estamos evitando hoy con la clandestinidad, porque ahí no hay ningún control, de ningún tipo: el alcohol es ilimitado, la cantidad de gente es ilimitada, no hay distancia social, barbijo no pide nadie. El remedio que aplicamos, tal vez no sea el mejor, pero creo que es lo lógico y lo que nos indican las posibilidades y las variables que manejamos hoy", dijo Ferrer.

El intendente manifestó que la actual situación epidemiológica de la ciudad, permite tomar esa decisión. "Porque probablemente, y a esto también quiero decirlo claramente, en febrero o marzo, cuando se produzca un rebrote, vamos a tener que volver para atrás, y a esto lo digo, para que no creamos que se abre el grifo y que no se cierra nunca más. Esto es en el día a día y eso no ha cambiado", señaló el intendente de Río Tercero.