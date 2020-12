Conferencia de Ferrer en Río Tercero: "No cometamos el error de creer que esto terminó"

"No cometamos el error de que esto terminó", señaló el intendente Marcos Ferrer, con respecto a la situación actual epidemiológica en la ciudad. Lo hizo en una conferencia de prensa en la mañana del viernes.

El jefe comunal, se refirió así al "relajamiento" que dijo, se observa en la ciudad. Manifestó que la mayor preocupación es que "exista un rebrote". "Lo que les vengo a pedir hoy es no ignorar que el problema no terminó", señaló. "Nos hemos relajado y eso se nota en la calle", expresó. Recordó que se está actuando como "si el problema estuviera resuelto", cuando no es así. Amplió que a diferencia de los primeros cinco meses de la pandemia sin contagios, el virus está circulando.

Recordó que "esto es el día a día". Manifestó que la mayor preocupación ante un rebrote es la cantidad de camas para internación. Solicitó que no se deje de utilizar el barbijo y que se mantenga el distanciamiento social. Dijo que más allá de los datos oficiales sobre los contagios, a partir de los testeos, "seguramente el número real es de 10 mil en la ciudad".

En ese sentido solicitó que quienes se hayan contagiado lo informen, a fin de tener un panorama real para poder actuar. "Y esto no es estigmatizante para nadie", señaló. "Todos tenemos a algún conocido que se haya enfermado". "Lo que les vengo a pedir es que más allá de las flexibilizaciones no se ignore que el problema existe, creer que lo peor ya pasó. Es el momento de cuidarse más que nunca", manifestó el jefe comunal.

La conferencia

El jueves por la noche, la totalidad de contagios a partir de los hisopados que se realizan diariamente sumaban 2.806 y 77 personas habían fallecido desde el inicio de la pandemia. "En honor a esos riotercerenses que fallecieron por la pandemia, seamos sensatos y cuidémonos entre todos", indicó el jefe comunal.

Habilitaciones y vacunas

Ferrer indicó que su "postura" de habilitar lugares de esparcimiento es debido a que dichas reuniones se están desarrollando. "Eso sería negar la realidad", indicó. Dijo que se habilitarán eventos sociales "al aire libre".

"No habrá boliches", habituales, aclaró, en sitios cerrados. Agregó que es la mejor manera de que se controle: "El esparcimiento se está produciendo de manera clandestina. Es una realidad. Esa es mi discusión con el COE". Ferrer manifestó que ya habló con los empresarios para que los eventos que se realicen, sean todos al aire libre.

Anticipó que "probablemente en febrero o marzo" de producirse un rebrote se retornará de fase. Aclaró que aún no está definido cuando se contará con la vacuna. Indicó que si bien se está colaborando con la logística, la inoculación no depende del municipio.

"No depende de nosotros de que llegue la vacuna y no depende de nosotros a quien se le colocará", expresó. Señaló que es el Hospital Provincial el responsable. No obstante, expresó, se está trabajando apoyando en todo con la logística, inclusive se mantienen reuniones con el Ejército y están en contacto permanente para prepararse. "De todas maneras la mejor vacuna hoy es el barbijo y el distanciamiento", dijo.

Manifestó que en base a los datos del Ministerio de Salud de Córdoba serán unas 12.600 vacunas para Río Tercero. "Todo en esto es aproximado, pero reitero que no depende de nosotros", indicó. Y reiteró: "La mejor vacuna hoy, es la responsabilidad social".