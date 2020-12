Río Tercero: la respuesta del Jesús María y José al reclamo por el valor de la matrícula

El Instituto Jesús María y José de Río Tercero, establecimiento educativo de gestión privada de la ciudad, respondió con una nota a las misivas que fueron presentadas por las familias de alumnas y alumnos, en los diferentes niveles, inicial, primario y secundario, que solicitaban se reviera el aumento en el costo de la matrícula para 2021, del que se indicó, representaba más del ciento por ciento con respecto al del 2020.

La nota de las familias, movilizadas por este tema, enviada a los representantes legales de la institución, solicitaba que se revisara ese valor, ya que sostenían que no se trataba solamente de una situación económica, sino de garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes. El establecimiento respondió, en el principio de su texto, señalando "nuestra total y absoluta comprensión respecto de las complejidades que presentó el año 2020 para la población en general, y de la cual no escapa esta Institución Educativa".

En ese contexto, indicó: "En este marco y entendiendo la realidad que vive nuestro País, el Instituto Jesús María y Jose decidió NO AUMENTAR el valor de las cuotas durante todo el año 2020, abonándose al día de hoy el mismo valor de cuota que en Agosto del año 2019. En otro párrafo, dirigiéndose la familias, agrega: No puede escapar al conocimiento de Uds. que la inflación desde el mes de Agosto de 2019 al mes de Diciembre de 2020 y dicha circunstancia impacta directamente en la economía del Instituto una asociación civil sin fines de lucro".

Apunta, en tanto, sobre las cuotas "Igualmente hacemos saber a Uds. que el índice de morosidad del año 2020 asciende al 55% aproximadamente, lo que genera que el Instituto haya tenido que reducir al máximo los gastos a efectos de no endeudarse". Niega la nota de respuesta que los gastos de la institución se hayan visto reducidos: "(...) Ponemos en conocimiento de Uds. que el principal gasto que debe asumir el Colegio son los Haberes y Cargas de los Docentes NO subsidiados y del personal No Docente, como así también obligaciones ya asumidas por contratos con proveedores de servicios escenciales para nuestra institución".

Agrega que "el Instituto decidió mantener a todo el personal su fuente de trabajo, abonando en tiempo y forma las remuneración y cargas de los mismos, incluso pagando los aumentos de sueldo que se acordaron durante este período. Y agrega: Asimismo los impuestos y contribuciones continuaron abonándose durante todo el período de pandemia. Con respecto a los Servicio de Limpieza y Seguros si bien se consiguieron descuentos, los mismos debieron abonarse por tratarse de contratos anuales".

Recuerda una situación que sucedió con todas las escuelas del país, en el contexto de la pandemia por el Covid-19. Manifiestan en parte de su respuesta que "durante todo el período lectivo el Instituto continuó brindando el Servicio Educativo a cada uno de los alumnos, lo que implicó una labor titánica de Docentes y Directivos quienes tuvieron que readecuar su manera de enseñar y lo hicieron con gran profesionalismo y dedicación".

La cuota de marzo y la matrícula

Una respuesta sobre el costo de las cuotas, es la siguiente: "Por otra parte y si bien ya fue aclarado oportunamente, el valor de la Cuota de Marzo 2021 será el mismo que están pagando en la actualidad, toda vez que para el aumento de la misma se necesita seguir un procedimiento ante la Dirección General de Enseñanza Privada – DIGPE, quien en definitiva resuelve cual es el porcentaje de aumento que autoriza".

La nota alude a las "intimidaciones efectuadas en los términos de la Ley 24.240". Las familias habían reclamado que "en el mes de noviembre se nos convocó a los padres a abonar una 'reserva de banco' a cuenta de la matrícula, lo que históricamente nunca fue solicitado por la institución, tendiéndonos una emboscada en la confianza que siempre hemos sostenido, tan sólo un mes después se nos comunica que el valor total que supera el 100% de lo ya abonado".

Agregaban los padres y madres de estudiantes de los tres niveles educativos de la institución: "Esta situación no sólo viola el derecho a la información que como consumidores del sistema educativo tenemos, en flagrante violación a la Ley de Defensa del Consumidor (art. 24.240), sino también nos coloca en una situación de 'cautivos', ya que de optar por elegir otra institución que se acomode a nuestros presupuestos, perderíamos lo abonado y las escuelas públicas y privadas ya cerraron las inscripciones, lo que es una evidente vulneración, además de nuestro derecho a elegir libremente la Institución Educativa de nuestros hijos".

La respuesta del establecimiento a las que califica como "intimidaciones", fue la siguiente: "(...) negamos y rechazamos que el vínculo Padres-Colegio sea una relación de consumo, recordándoles a Uds. que el Instituto Jesús, María y Jose es una institución civil sin fines de lucro. Y prosigue: El valor de la matricula fue analizado en forma exhaustiva y tiene como finalidad atender al sostenimiento de la Institución, para seguir brindándoles un servicio de calidad y que hizo que nos eligieran para impartirle educación a sus seres más queridos".

Agrega que "durante el año en curso, logramos, gracias al aporte de Uds., comprar materiales para continuar con la construcción del Gimnasio, Pintar el patio del Jardín de Infantes, digitalizar la administración del colegio mediante la incorporación de nuevas tecnologías y más recursos para nuestro personal, para brindar mejores servicios a nuestra comunidad, comprar todos los elementos y productos de protección endientes a evitar la propagación del virus Covid-19, y si todo acompaña proyectamos poder pintar el patio interno del Instituto."

En otro párrafo, señala que "en una muestra mas de la buena voluntad que siempre existió desde la Institución escuchando a los padres y a toda la comunidad, realizaremos un descuento en el valor de la Matrícula en todos los niveles, siendo los valores finales los siguientes: Sala 3: $ 4.200; Sala 4 y 5: $ 4.200; Primario: $ 4.200; Secundario: $ 4.500" . Agrega que a "los padres que abonaron la Matrícula con el valor inicial, les

será restituido el valor que abonaron en exceso de los actuales montos".

Molestia por la exposición pública del tema

En la conclusión de la nota, cuestionaron desde la institución educativa, el tratamiento y la exposición pública que tuvo el reclamo de las familias en medios y redes, por el aumento de la matrícula del establecimiento, el que, más allá de ser de gestión privada, es parte de la sociedad, por su historia, siendo uno de los primeros colegios de la ciudad. Alude a que el tema se trató con "liviandad" en "determinados medios de comunicación". Cuestiona que "lejos de apaciguar los ánimos" (sic), se buscó "polemizar, desinformar y generar indignación".

Indica esa parte de la nota, con respecto al tratamiento mediático: "(...) rechazamos profundamente la liviandad con la que se ha manejado este asunto en determinados medios de comunicación y redes sociales, donde lejos de apaciguar los ánimos de todos y buscar lograr siempre el diálogo y acercamiento de la Institución con los padres, en un año muy difícil para todos, se busca polemizar, desinformar y generar indignación".

Debe recordarse que lo publicado fue el contenido de la nota enviada a los representantes legales de la institución. Allí, como está señalado, las familias planteaban que se reviera el aumento en el valor de la matrícula, además de cuestionar que en noviembre se les hubiera pedido una '"reserva de banco' a cuenta de la matrícula, lo que históricamente nunca fue solicitado por la institución (...) " Esa nota y situación educativa, al tratarse de cientos de familias, trascendió el ámbito institucional, tomando lógicamente estado público y siendo abordadas por los diferentes medios, como era de esperarse en dicho contexto.

La nota de la administración y representantes legales (así figura al pie), cierra: "Nuestra institución siempre fue una gran familia y tuvo las puertas abiertas no solo para la comunidad cristiana de nuestra ciudad sino también para todos los habitantes de la ciudad de Río Tercero y alrededores con lo cual lamentamos los dichos y comunicados vertidos en estos medios de comunicación, apelando a la reflexión de todos para nunca perder los canales de diálogo y comunicación y evitar la descalificación absurda y sin fundamentos del prójimo".