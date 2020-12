Bajan los contagios pero también bajó el uso de barbijos en Río Tercero

No es necesario realizar una estadística ni una encuesta. Con sólo salir a la calle, se puede observar que muchas personas llevan el barbijo colocado, pero también a quienes ya no lo utilizan. El mismo sigue siendo obligatorio. "Es necesario que se tome conciencia de que bajaron los contagios, pero el virus continúa estando y las medidas preventivas deben seguir", señaló el secretario de Seguridad Municipal, Miguel Canuto.

No hay una estadística. Tampoco una encuesta. Con sólo salir a la calle en Río Tercero, se observa, a diferencia de hace un mes, que muchas personas ya no llevan el tapa bocas y nariz colocado. "No es una sensación, es lo que está sucediendo y no sólo con los barbijos", señaló el secretario de Seguridad, Miguel Canuto, consultado por este tema.

Manifestó que se está observando, que con cada informe diario, en donde se refleja una baja en los contagios y los "casos positivos activos", personas que cursan la enfermedad de la Covid-19, un relajamiento de muchos en cuanto a las acciones preventivas. "En la medida en que comenzaron a descender los contagios y los casos activos, fueron bajando los cuidados, no sólo con quienes no llevan barbijos, aunque la mayoría los sigue usando, sino también, por ejemplo, en el distanciamiento", señaló el secretario de Seguridad.

Recordó: "Es necesario que se tome conciencia de que bajaron los contagios, pero el virus continúa estando, las medidas preventivas deben continuar. Uno comprende la necesidad que tenemos todos de retornar a la normalidad, pero no resta mucho para que llegue una o más vacunas y esto comience a solucionarse".

El secretario de Seguridad, recordó que precisamente, lo que está sucediendo (la baja de contagios y casos activos), "no es para dejar de cuidarse, sino todo lo contrario, para continuar haciéndolo, ahora más que nunca".

Río Tercero fue una de las primeras ciudades del país en donde se decretó el uso obligatorio de cubre bocas y nariz. Ese decreto continúa vigente. También, en los primeros meses, fue la ciudad con mayor cantidad de habitantes de la provincia que se mantuvo sin contagios confirmados de Covid-19. En julio fueron los primeros, y luego, en octubre, cuando se registraba el "pico" en el interior del país, había casi mil personas con el virus activo.

La evolución de los contagios

El 24 de octubre eran 981 los "casos positivos activos" (personas con la enfermedad). A partir de allí esa curva comenzó a descender. Una semana después eran 847; el 7 de noviembre, cuando habían transcurrido 15 días, sumaban 633; el 14 de noviembre, ya habían bajado a 570; transcurridos otros siete días, el sábado 21, eran 546; una semana después, el 28 de noviembre eran 337; el sábado 5 de diciembre, había descendido a 86; mientras que en el último informe, el domingo 13, ya eran 30 "casos positivos activos".

En total, desde que se confirmaron los primeros contagios, hasta el domingo por la noche, el total de habitantes con diagnóstico de Covid-19, era de 2.776. Un dato, el más doloroso, es que de esas personas 76 fallecieron por las complicaciones generadas por el virus.

Canuto recordó que "la mayoría de las personas recibieron el alta, se recuperaron, pero hay muchas familias que perdieron a un ser querido". "Al momento de cuidarnos, es importante recordar eso, ser solidarios, porque además debe recordarse que la mayoría se cuida, hay muchas personas que por estar en los grupos de riesgo, o por la edad, vienen manteniendo las medidas preventivas desde marzo. Cuidarnos, es también cuidar a la otra persona, que puede ser alguien, además, de nuestras familias", señaló el secretario de Seguridad.

"Puede resultar molesto, pero insistiremos"

"Sé que por allí puede resultar molesto, cuando hablo por las radios, cuando me consultan sobre esto, que insisto con las medidas preventivas. Nadie estaba preparado para esto, nosotros, quienes tenemos que cumplir con una función, tampoco lo estábamos, pero seguiremos insistiendo con la conciencia social", indicó en diálogo Mestiza Rock.

Y reiteró: "Estamos con los casos activos en baja, y si llegamos a que no haya ninguna persona enferma será muy importante, pero no podemos relajarnos, porque además se está preparando todo para cuando lleguen las vacunas. Por todo eso, hoy más que nunca es importante que no se relaje la sociedad, es ser más solidarios con el resto".

Canuto, indicó que es importante que "los comercios exijan a quienes ingresan, como sucede, que lleven el barbijo colocado". "En ese sentido, debe destacarse que los comercios han cumplido con los protocolos. Ha sido importante el rol que cumplieron en todo esto, y debe seguir siendo así", expresó. Y recordó que no es sencillo controlar todo, por ello instó a "cuidarse". "Ya se trata de la conciencia social y solidaridad de cada uno", dijo.

Canuto recordó lo que está sucediendo en países del hemisferio norte, como los de Europa, en donde con una denominada "segunda ola", retornó el aumento de contagios y fallecimientos. "Nosotros, que tenemos la oportunidad de evitar que ocurra lo mismo, en este tiempo, debemos hacerlo, y la única manera es continuar cuidándonos", concluyó.