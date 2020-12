A días del eclipse en la Patagonia, un video recordando al de 2019 en esta zona

Para quienes vivimos en esta región del país, no será una novedad lo que sucederá en la Patagonia, que tendrá en una franja de la misma, un eclipse total de sol, cuando la luna se interpone ante el mismo, creando un fenómeno astronómico único.

En julio de 2019, esa franja denominada de oscuridad total, incluyó a poblaciones de esta región de Córdoba. El detalle es que el mismo no se repetirá, por lo menos en esta parte de la Argentina, hasta dentro de décadas.

Aquel eclipse movilizó a miles de personas que quisieron observar ese momento único, cuando todo queda en penumbras y el día se convierte en noche. El tiempo, con un cielo despejado y con el sol ya cayendo en el horizonte, poco antes de las 18, fue el adecuado para presenciarlo, obviamente con las precauciones necesarias.

En la previa al eclipse se había anticipado que observarlo directamente, podía ocasionar daños irreversibles en la visión. De hecho, se reportaron casos de personas que los sufrieron.

En aquel momento, este sitio de noticias, preparó un video con material propio, además de imágenes y registros fílmicos de municipios, particulares y medios colegas.

Este es el video de aquel momento que seguramente ya está grabado en la memoria de quienes habitamos esta región del país.

Recordar estas recomendaciones: Nunca debe observarse el Sol sin protección en los ojos dado que la retina puede ser dañada aún sin sentir molestias. Para esto existen anteojos especiales que permiten el paso de una muy pequeña parte de la luz o puede utilizarse un filtro de máscara de soldar de índice no menor a 13. Nunca debe observarse el Sol directamente con anteojos oscuros, radiografías, lupas, prismáticos, telescopios, etc. No obstante, existen formas de apreciar un eclipse en forma indirecta, sin comprometer la vista del observador, como es el caso de la cámara oscura, que es sencilla de elaborar.