Almafuerte: el Frente de Todos se solidarizó con la exfuncionaria Luciana Mascanfroni

Bajo el título "Repudiamos los actos discriminatorios", el espacio del Frente de Todos de Almafuerte, se pronunció en solidaridad, a través de un comunicado con la ahora exresponsable del Área de Desarrollo Social, Luciana Mascanfroni.

Mascanfroni, abogada de profesión, que ya no cumple funciones en el municipio, narró lo ocurrido a través de un escrito en su muro de Facebook y posteriormente lo hizo también en una entrevista con la emisora FM Plus. Había señalado, luego de recordar porque decidió cumplir con un rol funcional en el municipio, rememorando desde lo que se le inculcó desde niña con su familia, y con sus padres, hasta la actualidad.

Desde niña acompañé a mis padres en cada espacio en los que ellos eran parte y partícipes (clubes, escuelas, eventos, como funcionario público), será que el ejemplo de ambos me llevó a querer volcar mi vocación por trabajar en y para la comunidad, señala.

Por ese motivo, indica que cuando la contactaron para integrar el equipo del gobierno actual, no lo dudé, y de inmediato me puse la camiseta de Almafuerte, convencida que daría lo mejor de mí. Y creo que así fue, di todo en el tiempo que he estado, siempre desde y con humildad, preguntando lo que no sabía, poniéndome al lado y no por encima de mis compañera/os de trabajo.

No fui experta como funcionaria, ya que es la primera vez que tuve el honor de haber desempeñado dicho cargo, pero tengo la experiencia suficiente que me ha dado la vida y la convicción que el paso por diferentes instituciones me dio la posibilidad de saber trabajar en equipo, codo a codo, sin importar el cargo o título que he tenido, y quien me conoce y sabe lo que he trabajado es testigo de lo que hablo, poniendo siempre lo mejor de mí, señala en su escrito Mascanfroni.

Indica luego de repasar aspectos de su trabajo en la función: Existe otra realidad también, por cierto triste para mí, la de no escuchar, la de creer ser dueños de algo que tiene fecha de vencimiento, de la puja por el poder, de la soberbia, de la no empatía, de no aceptar las críticas que a veces mi persona planteaba. Porque soy una convencida que de nada ayuda y sirve idolatrar y dar palmadas en la espalda a alguien, sabiendo que algo está funcionando mal o si hay cosas para corregir.

Prefiero pecar por sincera que, por falsa. Prefiero dar la cara y decir las cosas de frente antes que callar, engañarme y ser hipócrita a mis principios, convicciones y a los valores que mis padres supieron transmitirme, los cuales podrán o no gustar, pero soy así AUTENTICA, agrega.

La ahora exfuncionaria, escribió: Ser así me llevó a distanciarme demasiado, mucho diría de varios de mis pares dentro del gabinete, al punto tal de escuchar decir de Ud. Sr. Intendente a mi persona (25/11/20) que no he sido funcional a lo que se esperaba de mí, razón por la cual NO SE ME RENOVARÍA EL CONTRATO, aunque seguiría hasta el 31/12/20 para cerrar el año y porque había muchas cosas que quedaban pendientes de solucionar hasta dicha fecha, situación a la cual accedí sin plantear cuestionamiento alguno, ya que si no fui funcional para éste gobierno, lo lógico era dar un paso al costado.

Recuerda que el jefe comunal faltó a su palabra nuevamente, ya que el día 30/11/20, cuando me reincorporo a trabajar, (ya que estuve muy enferma por el plazo de 15 o 16 días) al ir al Palacio Municipal a firmar mi contrato por los meses de Noviembre y Diciembre, como habíamos quedado el 25/11/20, con Ud. y el Sec. De Gobierno, me doy con que mi contrato era desde el 01/11/20 hasta el 30/11/20, respecto de lo cual pedí explicaciones y nadie me supo decir la verdad de cual es el apuro de que me fuera del equipo, sabiendo que había cosas para cerrar en acción social.

Mascanfroni, prosiguió en su escrito: Las razones, son varias que vienen desde los primeros meses de gestión, donde viví situaciones que nunca pensé que podía vivir, por el propio intendente Sr. Rubén Dagum, y si seguí trabajando durante todo un año a pesar de esas situaciones, es porque siempre he sido una persona responsable con mis obligaciones.

Existe un detalle en el escrito, cuando alude a la situación que se planteó, indicando: Nunca juzgué la vida de nadie que integraba o integra el equipo de gobierno, y ello es así porque cuando asumí el cargo, lo hice para trabajar por Almafuerte, no para juzgar la vida de nadie, no soy quien para hacerlo.

Allí, Mascanfroni, señala: Y fue doloroso, humillante, que el propio Intendente lo haya hecho con mi pareja y conmigo, al decir que “lo normal es un hombre y una mujer” (07/01/20). Puede o no gustar la elección de cada persona, pero Ud. no tenía derecho a semejante humillación, ni violencia emocional como la que pasamos ese día. Y aprovecho ésta oportunidad para decir públicamente que a mí no me pesó ninguna mochila como supo decirme en reiteradas oportunidades, la mochila parece que le pesó a Ud. con semejante acto de discriminación. Me hubiese encantado que en ese momento me juzgara por si estaba realizando bien, mal o regular mi trabajo, y no mi vida privada, porque yo nunca juzgué la suya, ni la juzgaría.

El texto completo de la publicación

El comunicado

Luego de esta publicación y de las declaraciones realizadas en el medio colega, como está señalado, surgió la reacción de un espacio político de la ciudad, en este caso del Frente de Todos, con un comunicado en sus redes sociales.

El mismo expresa: En el día de ayer (por el martes) se hicieron públicas las razones que llevaron a la ahora ex titular del Área de Desarrollo Social Municipal, Dra. Luciana Mascanfroni, a dejar su cargo en el gobierno de la Ciudad de Almafuerte.

Indica: Nos solidarizamos con Luciana y su pareja, luego de haber conocido los actos discriminatorios de los que fueron víctimas, y ratificamos el derecho a la vida privada libre de prejuicios sociales y estigmatizaciones que en nada ayudan a la construcción de una sociedad más democrática.

El comunicado, prosigue: La situación hecha pública reviste extrema gravedad, puesto que la discriminación sufrida proviene de la máxima autoridad política local, según lo difundió la propia abogada damnificada en un medio de comunicación local (FM Plus); hecho que enciende todas las alarmas, porque además de la discriminación que mencionó expresamente, también advertimos que la funcionaria sufrió discriminación económica, habiendo dicho que todos los integrantes del gabinete habían tenido aumentos en sus sueldos, menos ella.

Y continúa: Por otro lado, se pudo escuchar a la propia ex funcionaria hablar de “listas” de personas a las “que no hay que ayudar”, algo que pone de manifiesto que no solo Luciana fue discriminada, si no que podríamos tener un gobierno de claro sesgo discriminatorio por distintas razones. Tal como lo explicó la ex funcionaria, integrantes de nuestro espacio político pudieron advertir semejantes actos y dichos discriminatorios expresados abiertamente por el propio intendente en un reunión realizada en el edificio municipal, en el marco de las actividades realizadas por el Comité de Emergencia Social.

Concluye el comunicado: Como espacio político, llamamos a una profunda reflexión a las autoridades locales, oficialistas y opositoras, así como al conjunto de la sociedad. Los gobiernos pasan, los problemas cambian, pero como ciudadanos debemos seguir conviviendo e integrando espacios conjuntos que de nada sirve el maltrato o la desvaloración de la diversidad.

Esperamos que hechos de esta índole no vuelvan a producirse en ninguno de los ámbitos del gobierno municipal, ni en ningún otro.