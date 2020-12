Reclamo en Río Tercero por el cupo que limita el inicio de carreras superiores

Se reclamó el miércoles en Río Tercero por el cupo dispuesto por la Provincia, que limita el inicio de carreras de formación docente en Institutos Superiores de Formación Docente y Formación Técnica. Las mismas, de acuerdo a un memo del Ministerio de Educación, si no tienen una matrícula mínima de 30 alumnos, no podrán comenzar.

El Gobierno de Córdoba anunció que no abrirán nuevas cohortes de aquellas carreras de nivel superior que no lleguen a los 30 inscriptos.

El pasado jueves 3 de diciembre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, por intermedio del Ministerio de Educación, publicó el “Memo conjunto 03/2020” en virtud del cual se establece un cupo mínimo de 30 personas para la apertura del ciclo lectivo 2021 de todas las carreras que pertenecen a los Institutos Superiores de Formación Técnica y los Institutos Superiores de Formación Docente.

Esto generó reclamos en diferentes ciudades, entre ellas Río Tercero, por dicha disposición. Es que en muchas de estas comunidades, como el caso también de Almafuerte, poseen institutos superiores en donde se dictan las mismas, ya sea en el ámbito público, como en aquellas de gestión privada.

El miércoles, estudiantes y profesores, se movilizaron en Río Tercero. "Estamos conformes con la participación. No sólo fuimos nosotros, quienes cursamos dichas carreras, sino los profesores", señaló uno de los estudiantes.

"No se trata solo de quienes no podrán iniciar una carrera, porque no cuentan con otras opciones y estos institutos brindan esa alternativa, sino, además, de la fuente de trabajo para muchas profesoras y profesores", señaló.

Indicó que estos reclamos tendrán continuidad. "Eso es lo que decidió, hasta que se revea esta medida", dijo.