Cardozo respondió sobre las nuevas actividades que se habilitan en Río Tercero y Río Cuarto

En la semana el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, había señalado que, al igual que lo hizo Río Cuarto, se habilitarán en la ciudad, con protocolos, reuniones familiares, sociales, boliches y fiestas de egresados. Lo anunciado por el intendente riotercerense, se convirtió en noticia provincial.

Ferrer había indicado que si la Provincia había apoyado lo decidido en Río Cuarto, y que seguramente apoyaría lo de Río Tercero. "No puede haber cordobeses de primera y cordobeses de segunda", había manifestado.

El jueves, en la actualización de la situación epidemiológica en Córdoba, el ministro de Salud, Diego Cardozo, fue consultado por esta situación. "Las reuniones familiares se han habilitado en Río Tercero y Río Cuarto (...) Con la habilitación del turismo interno, un cordobés de otra localidad podría encontrarse" con familiares de ambas ciudades, "pero no podría hacerlo en su población", planteó uno de los periodistas en el lugar. "Entonces, ¿qué falta para que se habiliten las reuniones familiares en toda la provincia de Córdoba?", le preguntó.

Cardozo, respondió con respecto "a las reuniones familiares" y a la "controversia" que, dijo, se plantea: "En breve nos vamos a estar reuniendo las distintas áreas de Gobierno, con el objetivo de coordinar y consensuar distintas habilitaciones o actividades que algunos distritos del territorio provincial de forma individual han puesto en marcha, con el objetivo de tener un criterio en común, así manejamos un mismo idioma".

"Nombraste a dos municipios, pero hay otros también que habilitaron actividades más allá de las reuniones familiares en sí, como las reuniones sociales en lugares cerrados, en boliches, discotecas, en los salones de fiesta", recordó Cardozo, algo que anunció Ferrer en el transcurso de la semana. Y agregó el titular de Salud: "La intención del Gobierno Provincial, es juntar las partes, coordinar, consensuar y comunicarlas".

Otro periodista, ante el anuncio de habilitaciones de fiestas de egresados, como en Río Tercero, al igual que los boliches, le preguntó si la Provincia podría suspender estas actividades o si se elaborarán criterios para que se puedan realizar en todo el territorio. Cardozo, respondió: "En realidad nos genera por ahí una controversia el hecho de que se anuncie de forma individual actividades y eventos, a veces sin la coordinación adecuada".

"Uno siempre trata de coordinar y de que todos vayamos en un mismo sentido, porque desde el Gobierno Provincial, siempre se trata de coordinar y de que todos vayamos en un mismo sentido, que hagamos causa común, y en esto nos acompañenos en las medidas que vamos tomando para flexibilizar", agregó.

Cardozo, manifestó: "Sabemos que hay sectores que necesitan volver a trabajar y volver a ponerse en marcha, y eso es lo que queremos, pero siempre bajo un marco de una seguridad sanitaria sin poner en riesgo estos buenos resultados que vamos teniendo (por la baja en contagios)", manifestó el titular de Salud Provincial.

Advirtió que la situación sanitaria si bien muestra menos contagios, no es que esté resuelta en la provincia. "Y no es que estamos en condiciones superlativas para no tener en cuenta al tomar una decisión la situación sanitaria. Siempre les decimos: estamos apostando hacia adelante, porque queremos pasar un fin de año y una Navidad lo más acorde a lo normal de lo que debería ser, porque sabemos que no van a ser unas fiestas comunes, serán distintas, pero si las condiciones sanitarias son las correctas, serán lo más parecido posible a lo normal", expresó Cardozo.

Cardozo, indicó que no existe una "anarquía" con respecto a estas situaciones. "Yo no le llamaría una anarquía. Los municipios tienen autonomía y dentro de un marco regulatorio, uno interpreta ese marco regulatorio y pueden tomar medidas en base a su Carta Orgánica y a la independencia que tiene en cada uno de los distritos, pero eso no quiere decir que no podamos coordinar y hacer lo mismo todos juntos. Eso queremos, generar un consenso, coordinar y hablar todos el mismo idioma, pero no quiere decir que haya anarquía", dijo.