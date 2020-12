Por un caso de abuso organizan y convocan a una marcha en Los Cóndores

Según lo señala la emisora Activa FM de Los Cóndores, familiares de una adolescente de 15 años, con una discapacidad, están organizando una marcha para el próximo sábado, para "darle voz" a este tipo de hechos.

"Sucedió el martes entre las cinco y seis de la tarde. Ella iba hacia la casa de una tía", explicó una familiar de la adolescente. Agregó que había sido acompañada por su abuela, cuando prosiguió sola, restando un tramo cuando "fue abordada" cerca de un local bailable. Allí, expresó, fue abusada. "La denuncia está hecha", manifestó.

Indicó, en la entrevista con el medio colega, que quien la atacó también es un menor. "Se conocían por haber ido juntos a la escuela, ella padece una discapacidad", amplió la mujer, quien recordó que compartían el colectivo que los llevaba. "No es que sean amigos", dijo. Consultada sobre si existieron testigos de lo sucedido respondió que "una persona que los vio" cerca del lugar. "Si alguien escuchó algo, porque es una calle por la que pasa un montón de gente, le pedimos que se acerque, por favor", solicitó la mujer.

Agregó que ya cuentan con asesoría legal. Manifestó que la joven "fue muy valiente en poder contarlo a la persona que se cruzó en ese momento y a quien le pidió ayuda". Esa persona, agregó, "esa misma noche", prestó testimonio en la policía. Indicó que al día siguiente, desde el municipio se le prestó contención psicológica a la adolescente. "La familia entera la necesita", señaló.

Indicó que la marcha que se organizó para el sábado a las 19.30, previa concentración en Plaza Alberdi, es "para darle voz" a este hecho. "No es para reprochar nada", dijo, sino para visibilizar situaciones como estas, porque no es el único caso de diferentes abusos en el pueblo, que en ocasiones no se manifiestan o denuncian, dijo.

"Por eso les pido a todos que se hagan presentes para acompañarnos en este momento, porque hoy todos somos ella. Hoy le tocó a ella, pero puede ser cualquier niño, varón o nena. Como padre, como madre ,que se hagan presentes y nos apoyen", solicitó. Dijo que no sólo se consensuó dicha manifestación prevista para el sábado con el letrado que representa a la familia. "Tuvimos el aval también del intendente", expresó la familiar de la menor.