"Live is life", aquel video de Maradona, millones de visitas ¿y un sueño posible? (Mirá el video)

Es considerado el "calentamiento" precompetitivo más recordado de la historia. Al ritmo de "Live is life" de Opus, en el estadio Olímpico de Múnich, Maradona, con el Nápoles, hizo que el estadio sólo posara sus ojos en él. Ese video lleva millones de visualizaciones y están quienes en sus comentarios sueñan que ese sea el tema de Qatar 2022.

Puede que resulte un sueño para muchos seguidores de todo el planeta: que en el Mundial 2022 de Qatar, el tema oficial sea aquel con el que Diego Maradona, por las semifinales de la Copa UEFA, hizo que en el periodo del precalentamiento, antes de comenzar el encuentro entre el Nápoles y Bayern Múnich, se detuviera el estadio.

Es que mientras los equipos realizaban los movimientos previos al partido, comenzó a sonar en el estadio alemán, el tema "Live is life" de Opus. Maradona, se dejó llevar por aquel tema que se bailaba en la época, y comenzó a hacer jueguitos con la pelota. En conclusión: la hizo bailar junto a él. Es uno de los videos más recordados.

MARADONA: Live is life 1989 (Completo), se llama el video subido en el Youtube Canal 2. El mismo fue publicado el 19 de noviembre de 2013. También en noviembre, pero siete años después, fallecía Diego, dejando como una perlita aquella presentación, que continuará reproduciéndose. Señala: "El mejor calentamiento de la historia".

Mirá el video

El video se puede encontrar en diferentes sitios de las redes sociales. En el que aquí se publica, se observa que a la muerte del 10, surgieron comentarios sobre el mismo desde diferentes lugares del planeta, y en muchos de los casos, un pedido: Hagamos viral para que Herwig Rüdisser cante este tema en la apertura del Mundial en Qatar 2022 y sea la canción oficial en honor a Diego..., comentó uno de los seguidores del canal.

Los OPUS que abran el mundial Qatar con LIFE IS LIFE!, señaló otro. No faltó quien propuso que se inicie una campaña de petición por change.org para que ese sea el tema oficial del torneo. Ya existen varias peticiones en la Argentina: que se imprima un billete de 10 mil pesos; que se le coloque a una calle su nombre, entre otras. No obstante, seguramente surgirá lo que están proponiendo muchas y muchos que recuerdan aquel momento.

Seguramente, eso se asemeja más a un sueño, que a una realidad, considerando que debe mediar una decisión de la FIFA y que en los mundiales también juegan los intereses económicos y de grandes firmas, además de otros. No obstante, si se tiene en cuenta la enorme dimensión en homenajes alrededor del planeta, que tuvo Diego Maradona, no sería alocado pensar en algo así, más aún con los medios tecnológicos con los que se disputará ese torneo, que permitirían, por ejemplo, llevarlo a Diego, con su imagen, a la ceremonia inaugural.

Restan dos años para que se juegue en diciembre el mundial. De ese video, se recuerda, por ejemplo, que fue un 19 de abril de 1989. En aquellos partidos de semifinales, el Nápoles, superaría al Bayern Múnich. Llegaría a la final con otro equipo alemán, el VfB Stuttgart. En el encuentro de ida, el equipo napolitano, con Diego, vencerían al alemán por 2 a 1, con goles de Maradona y el brasileño Careca. En el partido de vuelta empataron, lo que le otorgaría el título a la escuadra de la ciudad italiana que lo venera a Maradona como en la Argentina.

El título en la Copa UEFA 88/89 fue el único a nivel internacional de clubes para la carrera de Diego Maradona, pero sin dudas, lo que más recuerda de aquel primer encuentro semifinal, fue la previa del mismo, en donde un estadio sólo atinó a observar y disfrutar como el "Pelusa", bailaba con la pelota al ritmo del tema de Opus.

Se indica que probablemente sea el video grabado en una cancha de fútbol más visto sin tener un segundo de acción de partido. Había 70 mil personas en el estadio que lo disfrutaron en vivo. Nadie más lo hubiese visto, de no haber sido por por un productor de televisión belga llamado Frank Raes. Las cámaras estaban filmando, pero nada se estaba transmitiendo salvo lo que se registraba. Raes se percató de la enormidad de lo que había visto.

Contactaría a la emisora alemana ZDF, que le proporcionó el equipo de producción y le enviaron 12 minutos de tomas previas al partido. Hizo las ediciones para armar el video que se emitió por primera vez en la televisión belga y ahora, con YouTube, ha alcanzado la inmortalidad. Ese video, ese tema, y esas imágenes, son eternas.

Por ahora, sólo resta disfrutar del mismo, mientras que están quienes imaginan a Qatar con ¿un sueño posible?