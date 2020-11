Una imagen lo demuestra: Diego sigue desafiando con su magia lo que parece imposible

No hay grieta. No hay Boca. No hay River. No hay tampoco otros equipos rivales, que sean rivales, por lo menos, por ahora. En la despedida multitudinaria son casacas de todos los colores las que se reúnen en el ingreso a la Casa Rosada, en donde se le brinda el último adiós a Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles.

Aún después de su fallecimiento, el 10 sigue generando eso que se suponía imposible. Se suele señalar que una imagen lo dice todo, y más aún en el periodismo. Los reporteros gráficos son quienes sintetizan una historia, un momento. No es necesario una bajada para explicar la noticia. Sólo basta con el título y la imagen.

La fotografía corresponde a Pablo Villán del diario Crónica. El amor por Diego Maradona no conoce de colores, señala el epígrafe. La bajada indica: La imagen registrada por un fotógrafo de Crónica conmueve a todos por el legado que dejó el mejor futbolista de la historia en la idiosincracia futbolera argentina. El día de su deceso, miles de personas "coparon" el Obelisco y estadios.

Señala el medio de Buenos Aires: La pasión que generó Diego Armando Maradona en nuestro país fue tan inmensa que permitió ver una postal casi inimaginable: el abrazo en llanto entre un hincha de Boca y otro de River, un sentimiento que por un rato cierra la grieta en la cual estamos inmersos.

Con la Casa Rosada como testigo fiel del abrazo, ambos simpatizantes dejaron por un lado las diferencias futbolísticas que existen desde el comienzo de nuestro fútbol, y sellaron su dolor a través del llanto por la partida física del ídolo futbolístico.

Sin dudas, huelgan las palabras. La imagen lo sintetiza todo.