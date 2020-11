Reclamo de Justicia en Villa General Belgrano tras el abuso sexual sufrido por una joven

“Salimos a las calles en un pedido urgente de justicia y un accionar concreto de las investigaciones”, expusieron los reclamantes, quienes se concentraron en pleno centro de la villa serrana, según lo consigna Puntal de Río Cuarto.

El hecho sucedió el pasado domingo, cuando la joven de 30 años denunció haber sido golpeada y violada. Intervino la Fiscalía del Segundo Turno de Río Tercero, a cargo de Alejandro Carballo. Se dispuso que fuera trasladada al "Polo de la Mujer", para realizar la contención de la misma, se indicó, además de los exámenes correspondientes.

Según señala Puntal hasta el miércoles había una persona detenida y no se descartaba otra aprehensión. Primero fue por las redes sociales el reclamo por el esclarecimiento del hecho.

“Entendemos que podíamos haber sido cualquiera de nosotras. Es un hecho que nos atravesó. Que nos recordó el miedo de estar en la calle. Que nos puso en lugar de alertas, pero por sobre todo de acción, porque no queremos quedarnos con el miedo que nos paraliza. Hay muchas pibas allá afuera, y esto pasó y puede seguir pasando”, señaló una de las organizadoras. Y agregaron: "No nos vamos a callar, porque el miedo no nos pertenece. No permitiremos que se revictimice a la víctima”.