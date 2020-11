El atentado en Fábrica Militar: a 25 años de las denominadas "segundas explosiones"

Fue un viernes 24 de noviembre, también un viernes, como el de hacía tres semanas, pero en este caso, sucedería en horas de la tarde. El efecto en cuanto al impacto material fue menor, pero en lo emocional fue devastador para una comunidad que aún no se recomponía de lo sucedido apenas hacía 21 días.

Ocurrió poco después de las 16 del viernes 24 de noviembre de 1995. Era una jornada agobiante, como lo había sido la de hacía tres semanas, cuando en la mañana habían volado la Planta de Carga y los depósitos de Expedición, repletos de proyectiles, con los años determinado por la Justicia como un atentado para borrar el faltante de elementos bélicos, producto del contrabando ilegal de armamentos a Croacia y Ecuador.

Luego de aquella mañana del viernes 3, se habían recolectado los proyectiles que se encontraban en inmediaciones de la Fábrica Militar y en el interior de la misma. Algunos eran destruidos con explosiones en el predio fabril. El reclamo de los vecinos, que no soportaban escuchar ningún estallido, hizo que la Justicia Federal determinara que se cesara con esa tarea. Finalmente, la brigada de explosivos de la Policía de Córdoba, realizaría la misma haciéndolos estallar en cárcavas de canteras ubicadas al oeste de la ciudad.

Por aquellos días, en un programa de la televisión local, el entonces director de la industria, Jorge Cornejo Torino, aseguraba que en el interior del predio no quedaba nada que representara un peligro. Lo que muy pocos conocían, era que gran parte de los proyectiles que se habían recolectado, se estaba acumulando en la parte posterior de la industria, junto al río Ctalamochita, al norte, en el Polígono de Tiro del establecimiento.

Por el temor que los estallidos de destrucción de proyectiles que realizaba la policía, generaba en la comunidad, se informaba por la radio y distintos medios, en qué horarios se escucharían las detonaciones. De esa manera, se conocía que era lo previsto, alejado, en las canteras. Sin embargo en aquella tarde del viernes 24 las detonaciones no respetaban los horarios establecidos y se escuchaban cercanas. Algo, sin dudas, estaba mal.

Una columna de humo comenzaba a elevarse en el sector de la industria. Por la radio se informaba que era un incendio en la misma. Efectivamente. Se trataba de los proyectiles que se encontraban apilados en el Polígono de Tiro. Según se indicaría luego, ese sector había quedado al resguardo y custodia de Gendarmería. Como sea, el incendio se hizo incontrolable y las explosiones más seguidas y más potentes. La gente se desesperaba.

Miles y miles, como hacía tres semanas, escapaban de la ciudad, pero en esa jornada conociendo qué era lo que podía suceder. Del temor se había pasado, además, a la indignación: habían señalado que nada quedaba en el interior de la industria y no era así. Proyectiles de guerra de diferentes calibre, se encontraban apilados allí.

En medio de llantos, gritos y corridas, se producía una detonación similar a la de hacía 21 días. Un nuevo hongo de humo, como en la mañana del viernes 3, se elevaba sobre la fábrica. A esa altura nadie creía en las versiones oficiales; las rutas de ingreso a la ciudad, las poblaciones vecinas y los campos cercanos y más lejanos, una vez más se encontraban atestados de personas que se habían marchado con lo puesto de Río Tercero.

Como está señalado, si bien los efectos de esas explosiones, una muy potente y otras menores, de los proyectiles que quedaban en el lugar, no tuvieron el efecto destructivo como las del viernes 3 de noviembre en horas de la mañana, el efecto en la sociedad riotercerense fue devastador. En primer lugar, no se conocía que podía aún guardar en su interior la industria. Y, en segundo lugar, por ello, se descreía de las versiones oficiales.

La tapa de uno de los diarios nacionales (Clarín) del 25 de noviembre de 1995

Esa noche, la de aquel viernes 24 de noviembre de 1995, llovería en la ciudad. El agua, garantizaba, por lo menos, que apagaría algunos incendios de elementos en la fábrica y, además, enfriaría los proyectiles que podían estallar. Algunas familias retornaban . Otras decidían trasladarse y permanecer por algunos días en casas de familiares o amigos en otras comunidades. "Hasta cuando", era una frase que se reiteraba.

Esa noche era relevado de su cargo, quien revestía como director de la industria, Jorge Cornejo Torino. Llegaba para reemplazarlo, Edberto Gonzáles de la Vega, quien ocupaba un lugar jerárquico en la ex DGFM. El sábado 25, con una ciudad con menos habitantes de lo habitual, ya que había autoevacuados que no querían retornar, se producía una marcha en la ciudad, solicitando por seguridad, cuando aún ni se mencionaba el atentado.

En la misma participaban unas cinco mil personas. En una convulsionada ciudad, del dolor y la impotencia se pasaba a la indignación de quienes exigían respuestas que demorarían o nunca llegarían. Por la noche el director interino, Gonzáles de la Vega, ante los medios de prensa explicaba el cuadro de situación en la industria. Consultado si podía asegurarle a quienes estaban afuera de Río Tercero, que podían retornar, no lo aseveraba. En el interior de la fábrica, aún estaban los escombros con miles de proyectiles acumulados.

Progresivamente comenzaría la limpieza del lugar. Los proyectiles eran trasladados a un predio militar de José de la Quintana. Allí quedarían guardados. Las explosiones "programadas" que realizaba la policía de Córdoba, se dejaban de efectuar para destruir los proyectiles en las cárcavas . La sociedad ya no soportaba ningún estallido, por lejano que fuera. Antes de las fiestas de fin de año, se anunciaba que nada peligroso quedaba.

Se colocaban carteles advirtiendo que ante la presencia de un proyectil, este no debía ser tocado, menos aún manipulado y denunciado de inmediato. No era extraño que pudieran aparecer. De hecho, un cuarto de siglo después, no es llamativo que los mismos continúen surgiendo, apareciendo, enterrados o semi enterrados.

Lo sucedido en la tarde del 24 de noviembre, suceso que fue conocido como "las segundas explosiones" de la Fábrica Militar, como está expresado, no tuvo los efectos en devastación material, como sí sucedió en la mañana del viernes 3, pero emocionalmente el golpe fue demasiado. Enfatizó el temor; acrecentó la sensación de desprotección por parte del Estado; y originó, lo que llegaría luego, una ciudad a la que le costaría superar lo que había padecido en aquel mes de noviembre de 1995. No fue sencillo. Permanece en la memoria.

Si bien la Justicia no indicó que esas "segundas explosiones" habían sido producto de un hecho intencional, las mismas se originaron por el atentado a la industria ocurrido el 3 de noviembre. Fueron parte del mismo o una consecuencia del mismo. No fue menor lo sucedido en aquella tarde de un viernes 24.

No lo fue, para nada.

La imagen que acompaña esta nota, corresponde a una captura de pantalla de una filmación realizada por los colegas del entonces Canal 4 de Río Tercero, tomada varias cuadras al sur del lugar. El único hongo del estallido en masa de los proyectiles acumulados, no fue diferente a los del viernes 3.