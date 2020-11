Río Tercero: reconocieron en el Concejo la trayectoria y el legado de Ana Gritti

El Concejo Deliberante de Río Tercero, por unanimidad, resolvió declarar a Ana Elba Gritti, fallecida en 2011, como Ciudadana Notable post morten. "Coca", como era conocida en la ciudad, se destacó no sólo por evitar que lo sucedido en noviembre de 1995, con la voladura de la Fábrica Militar, se cerrara como un accidente, sino por su trayectoria en diferentes aspectos de la vida social de la ciudad y en su profesión.

El Concejo Deliberante, por unanimidad, decidió declarar con un proyecto de resolución Ciudadana Notable post morten, a Ana Elba Gritti, quien como única querellante penal, evitó que la causa por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero, en 1995, se cerrara como un accidente. En 2014, a través de un proceso oral y público, cuando ya había fallecido, la Justicia ratificaba lo que había sostenido: había sido un atentado.

La sesión virtual del jueves fue con la presencia de los ediles de todos los bloques. Estuvieron por teleconferencia sus hijas, María Eugenia y María Julia; los letrados patrocinantes en su rol de querellante penal, Horacio Viqueira, Aukha Barbero, así como Luis Sobrero (abogado, amigo de Coca y de la familia), y Jorge Martino, en representación de la APDH, quienes hicieron uso de la palabra, además de la edil, Nadia Atensia.

Participaron, además, representantes de diversas instituciones, entre ellas la Coordinadora de Punto Mujer Río Tercero, Yamal Layus. En los considerandos del proyecto, no sólo se destaca su rol de abogada y querellante en la causa penal en la causa por la voladura de 1995, sino, además otros aspectos de su vida.

"Coca", que falleció en 2011, fue reconocida no solo a nivel nacional. Su lucha por evitar la impunidad sobre la causa Río Tercero, inclusive está reflejada en la biblioteca virtual de Wikipedia. Allí se indica que se comprometió en la lucha contra la impunidad de su país con motivo de las Explosiones de Río Tercero de 1995.

La vida, convicciones y lucha de Ana Gritti

Se recuerda que su familia, oriunda de Corralito, se radicó en Río Tercero cuando ella tenía 10 años, cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Jesús, María y José y a los 20 años fue Secretaria en el Inst. Dr. Alexis Carrel. Luego ingresó a trabajar a la Municipalidad de Río Tercero como Secretaría de Prensa. Cursó su estudios en la Facultad de Derecho en la UNC y se trasladaba a la capital viajando parada casi todos los días.

Destacan los considerandos de la declaración, que "fue una mujer excepcional y multifacética: docente de nivel secundario por años; primera paracaidista femenina; corredora de carreras automovilísticas conduciendo un Peugeot 404; realizó fotografías artísticas en blanco y negro obteniendo el primer premio en uno de los concursos que participó: fue modelo, pasando prendas para señoras en una presentación de la diseñadora Elsa Serrano; fue recitadora en festivales folclóricos con diversos premios; desarrolló cualidades de artista en el teatro junto a Elver Ressa, entre otras actividades".

Se recuerda que en su desempeño profesional, fue Presidenta de la Delegación Río Tercero del Colegio de Abogados de Villa María por años, luchando por la independencia de los Tribunales de la Ciudad. Cuando se creó la Delegación Río Tercero, fue la primera Presidenta del Colegio, y luego fue Presidenta de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba.

Se indica que conoció al amor de su vida, Hoder Francisco “El Rayo” Dalmasso y un 31 de Diciembre de 1982 se unieron en matrimonio por civil e iglesia en el templo en donde cursó sus estudios. Tuvieron dos hijas, María Eugenia y María Julia.

Los considerandos señalan que cuando ocurrió el atentado a la FMRT, las niñas eran muy pequeñas y se llevó la vida de su querido marido. Sufrió pero nunca perdió la entereza. Fueron tiempos muy duros. Pero se nutrió de la fuerza y el coraje que siempre la caracterizó, por lo que como querellante, comenzó su lucha por la “justicia y la verdad”.

Se agrega que luego de muchas piedras y trabas en el camino, con las pruebas que juntó, logró demostrar que lo del 03 de noviembre de 1995 “no fue un accidente”, “fue un brutal atentado perpetrado por los propios funcionarios del gobierno nacional”, dicho en sus propias palabras.

Escribió el libro “Un crimen sin nombre”, para contarle al mundo la verdad de los hechos, como la existencia del terrorismo de Estado en plena Democracia.

Se recuerda que en 2005 le ofrecieron ser cabeza de lista en las elecciones de medio término como candidata a diputada nacional por la provincia de Córdoba y no dudo en decir que NO, por sus hijas y por no mezclar la causa con un lugar político solo para ella.

Falleció un 8 de abril de 2011, tras varios años de lucha contra una grave enfermedad terminal, pero su bravía no fue en vano, sus hijas decidieron continuar la causa.

Concluyen los considerandos, señalando que “Coca”, mujer de fuerte temperamento, de lúcida retórica y aguerrida por sus ideales, transformó su dolor en coraje para decir lo que nadie quería ver. Su vida se inscribe para siempre en nuestra historia como aquellas personas valientes y memorables que no negocian y que defienden la verdad.

Ciudadana notable

En base a esos considerandos, el Concejo Deliberante de Río Tercero, determinó, aprobar por unanimidad, declarar CIUDADANA NOTABLE post mortem a la DRA. ANA ELBA “Coca” GRITTI .

Agrega el artículo primero: por lograr una importante trayectoria de vida a través del desarrollo de una actividad concreta y trascendente en beneficio de la comunidad, dando muestras acabadas de sus cualidades morales y de su vocación de servicios altruista y desinteresada, con el objeto de lograr la paz social, la igualdad de los hombres, la defensa de los derechos humanos, el afianzamiento de la justicia y el bienestar general.