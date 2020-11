La Policía de Córdoba destacó las actividades de la Departamental Tercero Arriba

El título de la información publicada en la web oficial de la Policía de Córdoba, es "Original celebración en la Unidad Regional Tercero Arriba". En la misma se destaca la modalidad para celebrar su día de la Departamental que tiene asiento en Río Tercero y que cubre todo Tercero Arriba, con sus dependencias en las poblaciones.

Hubo un acto, con distanciamiento, como en todas las departamentales, el lunes en Río Tercero, pero además, es lo que señala la página oficial de la policía, al no poder realizarse una celebración masiva, por la pandemia, surgió una iniciativa de dos mujeres que forman parte de la fuerza en esta parte de la provincia. Se trata de la oficial principal, María Belén Cavigliasso, y de la sargento ayudante, Larisa Juárez. de la sección Capellanía.

Ambas presentaron la idea de de entregar banderas en las dependencias, pero la particularidad, es que la primera, fue quien donó dichas banderas y la segunda fue quien preparó unas cajas contenedoras, las que pintó a mano, para portar la enseña patria. Fueron acompañadas en esta actividad por el director de la departamental, comisario inspector Guillermo Tapia, y el subdirector, comisario inspector José Luis Botta.

En los dos primeros días, lunes y martes, recibieron las nuevas banderas, la Comisaría de Tancacha, la Patrulla Preventiva de Río Tercero, el Destacamento Forteringham, la Subcomisaría Villa Ascasubi, el Destacamento Colonia Almada, la Comisaría de Las Perdices, el Destacamento Dalmacio Vélez Sarsfield y la Subcomisaría Pampayasta Sud.

Se destaca la ceremonia de la "bandera en desuso", esto es cuando es cambiada por otra. Es un acto que muchas personas no conocen, pero tiene una significación especial, porque esa bandera no puede volver a ser utilizada y según las normas nacionales, en una ceremonia especial se la despide como tal. Se anula su carácter emblemático, pudiendo ser esto mediante la separación de cada una de sus franjas y luego incinerada. Debe recordarse, que a las banderas no se las lava, no se las arregla, ni se las remienda. Con las banderas de ceremonia es diferente: quedan guardadas en un cofre, vitrina, u otro lugar, como reliquias.

El cambio de bandera, no sólo implica colocar una nueva en una institución, sino despedir a la que ya no se utilizará. Fue la oficial de la fuerza que las donó, María Belén Cavigliasso, para las diferentes dependencias, quien, con unas palabras especiales, despidió a esas banderas que ya no se izarán en las sedes policiales.

Además, la actividad por el Día de la Policía en la Departamental, y también se destaca, fue un reconocimiento al sargento Ismael González y la sargento Daniela Ramos. Al mismo fue por socorrer a una anciana en Las Perdices, residente de un geriátrico, que se había ahogado con comida. El reconocimiento de ambos, fue porque asistieron a dicha mujer.