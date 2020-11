Embalse: un video muestra a vehículos con jóvenes en el lago dispersados por la policía

"Todos los fines de semana sucede lo mismo", señala el escrito que acompaña el video publicado en el Facebook de FM Delta, citando lo expresado por fuentes policiales al programa "De Boca en Boca". "

"Nosotros les decimos que no pueden reunirse allí, y se desplazan hacia otro lugar (...) Si comenzamos persecuciones tememos que se produzcan accidentes, porque se escapan a altas velocidades", agrega sobre el comentario off the record que se emitió ante dicha circunstancia desde la policía.

En el video publicado en la mañana del sábado, se observan luces de vehículos. Así es un viernes por la noche en las costas de Los Hoteles de la UTE (Unidad Turística Embalse), la policía corriendo a grupos de chicos de un lugar a otro, indica la publicación.

Las reuniones no permitidas, en este caso de jóvenes, especialmente los fines de semana, ha sido noticia en los últimos días. Sucedió en Almafuerte, por ejemplo, en el sector del Piedras Moras. Con motivo de ello, en el caso de dicha ciudad, se dispuso un operativo que incluye el corte de las arterias de acceso a la costas del lago, además de la presencia en las mismas de personal policial y municipal.

En el caso de Embalse, como lo señala el medio colega, eso sucede también en las costas del espejo de agua artificial más grande de la provincia. "Apelamos a la conciencia de los jóvenes, y mayormente de los papás para que no le den los vehículos", se solicitó desde la fuerza, señala el programa de la emisora embalseña.