Villa Ascasubi en los últimos tres días no registró contagios confirmados de Covid-19

Región 13/11/2020 Por Tercer Río Noticias

En el reporte del viernes, la Municipalidad de Villa Ascasubi informó que no se registraron nuevos contagios de Covid-19. El martes, se había notificado un contagio y el lunes cuatro. Desde el miércoles no se notificaron hisopados con resultado positivo. Los denominados "casos positivos activos", personas que no recibieron aún el alta son 16. El lunes sumaban 28.