Quedó inaugurado el jueves en Río Tercero el espacio "Punto Mujer"

El denominado "Punto Mujer" impulsado por el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba, sumó un nuevo espacio en la ciudad de Río Tercero. Fue el jueves, al mediodía, el acto de presentación e inauguración. Se transmitió en vivo por las redes sociales del municipio.

El acto previo al corte de cintas fue en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya. El intendente Marcos Ferrer, agradeció la posibilidad de que la ciudad tenga su "Punto Mujer". "Quienes somos hombres y nos toca desempeñar una función, por allí nos cuesta entender la importancia de estos espacios. Lo digo con sinceridad".

Y prosiguió: "Nos cuesta visibilizar lo que esto significa, entender lo que para una mujer es tener un espacio de confianza, un lugar en dónde pueda contar lo que le está pasando. Por suerte tenemos a muchas mujeres en nuestro equipo, personas capacitadas y gente del Gobierno Provincial, que se han ocupado de hacernos entender que esto era una necesidad, y que generó los espacios y las herramientas para llevarlo adelante".

Ferrer destacó la decisión del gobernador Juan Schiaretti, sobre el que, dijo, "al igual que todos nosotros tenemos una responsabilidad institucional de que alguien visibilice estos temas e indudablemente se necesita de la decisión política de llevarlo a la práctica y ponerlo en marcha". Recordó que durante la pandemia, el equipo de la Provincia ha trabajado con el municipio, para lograr conseguir lo que se necesitara.

"Y también otros problemas, mucho más profundos del entramado social. Hoy hay un espacio y es importante que se sepa y conozca, para que las mujeres de Río Tercero puedan acudir y se sientan contenidas, un espacio de confianza que brinda el Estado Provincial junto al Estado Municipal para desterrar estas problemáticas (...) El problema seguramente sigue existiendo pero lo importante es que el Estado lo visibilice y se ocupe", dijo.

Ferrer, indicó que no solamente está la decisión de trabajar en dicho lugar, sino de hacer "una fuerte inversión". "Soy de los que creen que las políticas de Estado, si no tienen financiamiento, no dan resultados", expresó.

"Hemos recorrido un largo camino"

Por su parte la legisladora Laura Labat, señaló que en la jornada también se inauguró otro "Punto Mujer" en la ciudad de Oliva. Recordó el "largo recorrido que tuvimos que hacer las mujeres para llegar a este punto". "Es un camino que muchas veces estuvo plagado de violencia, de limites, discriminación y que nuestra generación, apoyada por las más jóvenes, ha decidido quebrar; a partir de acá, empezamos un nuevo rumbo", expresó.

En ese contexto, y a partir de allí, dijo, se comenzó con la construcción de políticas públicas que permitan que "tengamos una sociedad más justa e igualitaria". "Sigamos trabajando, porque hemos recorrido un largo camino pero todavía nos quedan derechos por conquistar. Están en las leyes y tenemos que llevarlas a la práctica", dijo.

"No hay progreso si las mujeres son víctimas de la violencia"

Por su parte, a través del teleconferencia, la diputada nacional, Alejandra Vigo, expresó que más allá de la sesión en la cámara baja, que se extendió hasta la madrugada, no quería estar ausente en el acto de Río Tercero, con la que "nos ligan lazos tan fuertes". Recientemente, Vigo presentó un proyecto de declaración en Diputados, con motivo de los 25 años del atentado a la Fábrica Militar. En el mismo, señala la declaración de "solidaridad con el pueblo" de Río Tercero, manifestando "la urgencia del esclarecimiento de tamaña tragedia, para condenar a los responsables e instando al PEN cumpla con la reparación histórica prevista en la legislación sancionada".

Con respecto al nuevo "Punto Mujer", señaló: "No habrá progreso social, no habrá progreso económico, si las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia, pero además de eso, hay un derecho que este 'Punto Mujer", pone muy en evidencia y que es de la información, y en este punto sé que lo prepararon desde el Ministerio para que las mujeres puedan ir y recabar toda la información y trabajar entre el municipio, el Estado Provincial, y los legisladores que son fundamentales en esto (...) para que los problemas del interior" se conozcan.

"Es importante que haya hombres comprometidos con esto"

Por su parte la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, señaló que "es muy importante que los intendentes se comprometan" en este tema, como lo hizo el jefe comunal riotercerense. "Me sorprende y me llena de orgullo el saber que hay jóvenes, que hay varones que están comprometidos con la igualdad", indicó la funcionaria.

Recordó, tomando las palabras de Ferrer, que no es fácil para los hombres "este camino de deconstrucción, por lo que realmente necesitan de la paciencia de las mujeres y del apoyo para acompañar este proceso". "Hay algo muy importante que quiero destacar (sobre el intendente), que hizo un reconocimiento de que las violencias existen y eso es muy importante para poder cambiar algo, reconocer que las mujeres necesitan ayuda", dijo.