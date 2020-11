Ya no hay poblaciones de Tercero Arriba que no hayan registrado contagios de Covid-19

Región 12/11/2020 Por Tercer Río Noticias

Hace unos 20 días, eran dos las poblaciones que aún no registraban contagios confirmados de Covid-19 en Tercero Arriba: Pampayasta Norte y Las Isletillas. Ambas comunas, no tenían a personas con diagnóstico del nuevo coronavirus. También Los Zorros, no registraba contagios. En todas esas comunidades, se reportaron personas contagiadas. En el departamento más de la mitad se produjeron en octubre.