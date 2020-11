Mirá un video con el recorrido por la circunvalación de Río Tercero con detalles para conocer

Este sitio de noticias recorrió y filmó el recorrido por la circunvalación de Río Tercero, la que quedó finalizada recientemente. En el mismo, se brindan detalles para quienes no conozcan los diferentes derivadores de tránsito de la misma.

Recientemente quedó cerrado finalmente el anillo de circunvalación de Río Tercero, que permite, a quienes no necesiten ingresar a la ciudad, transitar junto a la misma. El video, fue pensado no solamente para quienes vivan en la ciudad, sino, especialmente, para quienes residan en otras poblaciones y en otras provincias.

La circunvalación posee una extensión total de 20 kilómetros y cuenta con diferentes derivadores de tránsito (rotondas). El primero se encuentra en el acceso norte. Desde allí, se puede ingresar para quien llegue desde Despeñaderos, Monte Ralo y Corralito, ruta por donde se puede llegar en la primera población a la Autovía 36.

Desde ese lugar, sin ingresar a la ciudad, se puede recorrer la circunvalación por la banda norte del Ctalamochita, sortear un puente carretero sobre el río, llegando a la ruta Provincial 2. En el lugar existe una rotonda. Hacia la derecha, se puede acceder a Río Tercero, desde el noreste. En sentido inverso se puede tomar la ruta, llegando a Villa Ascasubi, Colonia Almada y Oncativo, en donde se accede a la Autopista Ruta 9.

Si se continúa en sentido recto, o sea hacia el sur, se ingresa al último trayecto que fue finalizado, cerrando el anillo de circunvalación. Desde la Ruta Provincial 2, se conecta desde allí con la Ruta Provincial 6. En el lugar, existe otra rotonda. A la derecha, se puede ingresar a Río Tercero. En sentido inverso, por la ruta, se puede transitar hacia Tancacha, General Fotheringham, Hernando, y la Ruta Nacional 158, que conecta a la ciudades de Río Cuarto y Villa María. En Dalmacio Vélez Sarsfield, se prosigue por la Ruta Provincial 6, que llega Santa Fe.

Desde esa provincia, como de poblaciones ubicadas en Córdoba, no solamente los camiones llegan a Río Tercero, sino muchos turistas en su viaje a Calamuchita. Los mismos, de esta manera, si no lo desean, ya no tendrán que ingresar a la ciudad, cuando estén a pocos kilómetros del valle. Si optan por acceder a la circunvalación por el sur, saldrán a la Avenida Savio, que se conecta con la autovía a Almafuerte, al lago Piedras Moras, a Calamuchita, pero también a la autovía que une a Córdoba con Río Cuarto. Si es por el norte, podrán arribar desde allí, tras pasar por la rotonda con la ruta 2, a la que llega a Corralito, Monte Ralo y Despeñaderos.

Desde la circunvalación (por el sur), antes de llegar a la Avenida General Savio, se encuentra el ingreso al Parque Industrial Leonardo Da Vinci y, en el futuro, cuando esté concluida la obra del nuevo Hospital Provincial, de alta complejidad, se podrá llegar, llegando desde un sector o del otro (sur o norte), al mismo desde esa parte del desvío, por calle Estanislao del Campo. Está a unos 300 metros de ese trayecto de la circunvalación.

Al llegar a Avenida Savio, se encuentra el nudo vial interfábrica. Hacia la derecha, se llega hasta el centro de la ciudad por la avenida. Al frente, se encuentra el ingreso al polo fabril químico, en donde se encuentran Fábrica Militar (DPQ), Atanor y Petroquímica. A la izquierda se prosigue por la avenida hasta la autovía a Almafuerte.

Para quienes provengan desde el oeste, esto es desde Almafuerte, Calamuchita, o bien por la Autovía de la Ruta 36, de Córdoba, Río Cuarto u otras poblaciones que encuentran en la zona, pueden tomar el sentido inverso y llegar a las comunidades mencionadas previamente. También se puede acceder desde Avenida General Savio, a poca distancia, girando a la derecha, por Avenida Nervo, tomando la calle Peñaloza, a los Tribunales. Dicho edificio es la sede de la décima cincunscripción judicial de Córdoba. Por la circunvalación, viniendo desde el sur, se puede acceder por calle Peñaloza. Desde allí a unos 400 metros se encuentran los Tribunales de la ciudad.