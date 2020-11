El decreto que declara a Menem "persona no grata" en Río Tercero ya tiene fuerza de ordenanza

05/11/2020

Se trata del decreto que firmó el Ejecutivo Municipal, y que fue anunciado por el intendente Marcos Ferrer el martes 3 de noviembre. El mismo, declara "persona no grata" en Río Tercero al ex presidente Carlos Menem, prohibiéndose, además, de que calles y espacios públicos lleven su nombre, no se erija ningún monumento o se le brinde reconocimiento. Fue refrendado por unanimidad en el Concejo Deliberante y tiene fuerza de ordenanza.